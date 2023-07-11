Kalp krizi geçiren kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
Sağlık Haberleri
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren 57 yaşındaki Nurten Ersiz, askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kalp krizi geçiren kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıld
TUNCELİ Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren 57 yaşındaki Nurten Ersiz'e ilk müdahale ilçe hastanesinde yapıldı. Kadının durumunun risk içermesi nedeniyle Tunceli'ye sevki için askeri helikopter istendi. Ersiz, ilçeden jandarmaya ait askeri helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ersiz'in hastanedeki tedavisine devam edildiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Sağlık