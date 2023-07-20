Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan askeri helikopter sergilenmeye başlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden çıkarılan askeri helikopter, Girne kentindeki Yavuz Çıkarma Plajı'nda sergilenmeye başlandı. KKTC Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililerin katıldığı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, harekatın Kıbrıs Türkleri için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı ve Kıbrıs'ta barışın devamı için iki ayrı devletin işbirliğini gerektiren bir anlaşma olması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan askeri helikopter, 20 Temmuz 1974 yılında ilk çıkarmanın yapıldığı Girne kentindeki Yavuz Çıkarma Plajı'nda sergiye açıldı.

Harekatta görev aldıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) envanterinden çıkarılan ve "Gazi" adı verilen helikopter, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törenle sergilenmeye başlandı.

Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel'in yanı sıra bazı bakanlar ile askeri erkan katıldı.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk askerinin gerçekleştirdiği 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türkleri için bir dönüm noktası olduğunu, harekat sayesinde Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Tatar, Cengiz Topel Anıtı, Anıt Gemi ve şimdi de kara havacılığın bir gereği olarak Kıbrıs Barış Harekatı'na 72 helikopterle katılan TSK'nın harekatta önemli hizmet veren helikopterlerinden birinin sergilenmesinin, tarihin gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynayacağını ifade etti.

Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçiğin sadece Türklere değil Rumlara da barışı getirdiğini vurgulayan Tatar, dünyaya çağrıda bulunarak, "Kıbrıs'ta barışın ve güvenliğin devamı için mutlak surette Kıbrıs'ın gerçeklerine göre bir anlaşma olması gerekir. O anlaşma da ancak temelde iki ayrı devletin işbirliğini gerektirecek bir düzenlemeyle olabilir." dedi.