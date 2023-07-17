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Apple, M2 işlemcili yeni iPad Air modelini tanıtacak

Teknoloji Haberleri

Apple, yeni iPad Air modelini bu yılın sonlarına doğru tanıtacak. Yeni modelin M2 işlemciye sahip olması bekleniyor.

Yeni ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunmak için çalışmalarını sürdüren Apple cephesinde özellikle iPad Air konusunda ciddi bir hazırlık söz konusu. Şirket son olarak geçtiğimiz yıl M1 çipli iPad Air 5'i vitrine çıkarırken, söylentilere göre çok yakında devam modelini tanıtacak.

M2 işlemcili iPad Air bu yılın sonlarına doğru tanıtılabilir

Apple ile ilgili sızıntılarıyla bilinen Mark Gurman, yeni iPad Air modeliyle ilgili Power On haber bülteninde açıklamalar yaptı. Gurman'a göre yeni model bu yılın sonlarına doğru tanıtılacak. Aynı zamanda serinin M2 yükseltmesi alacağını iddia eden kaynağa göre işlemci dışındaki diğer teknik özellikler büyük olasılıkla selefiyle aynı kalacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından M1 çipli iPad Air modelinin teknik özellikleri şöyle;

İşlemciApple M1 çip

8 çekirdekli CPU

8 çekirdekli grafik işlemcisi

Apple Neural EngineEkranLiquid Retina ekran

IPS teknolojisine sahip 10.9 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran

İnç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2360 x 1640 çözünürlük

Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)

True Tone ekran

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Tam lamine ekran

Yansıma önleyici kaplama

yüzde 1,8 yansıtma oranı

500 nit parlaklık

Apple Pencil (2. nesil) desteğiDepolama ve RAM64 GB ve 256 GB depolama

8 GB RAMArka Kamera12 MP Geniş kamera, ƒ/1.8 diyafram

5 kata kadar dijital zoom

Beş bileşenli lens

Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme

Panorama (63 Megapiksele kadar)

Akıllı HDR 3

Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim moduÖn Kamera12 MP Ultra Geniş ön kamera, 122° görüş alanı

ƒ/2.4 diyafram

Akıllı HDR 3

Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)

Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Lens düzeltme

Retina Flash

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim moduVideo kaydıSaniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Videoyu oynatırken yakınlaştırma

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)SensörlerTouch ID

Üç eksenli jiroskop

İvmeölçer

Barometre

Ortam ışığı sensörüSIM kartNano SIM (Apple SIM ile uyumlu)

eSIMRenklerUzay Grisi, Yıldız Işığı, Pembe, Mor ve MaviHoparlör ve mikrofonAramalar, video kaydı ve ses kaydı için çift mikrofon

Stereo hoparlörlerGiriş / ÇıkışUSB-C ile şarj

DisplayPort

2. nesil USB 3.1 (10 Gbps'ye kadar)Bağlantı802.11ax Wi-Fi 6; eşzamanlı çift bant (2.4 GHz ve 5 GHz); MIMO özellikli HT80

Bluetooth 5.0 teknolojisi

Askeri helikopter, iPad yüzünden yere çakıldı!

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Retina Apple Teknoloji Haberler

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