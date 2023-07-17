Apple, M2 işlemcili yeni iPad Air modelini tanıtacak

Yeni ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunmak için çalışmalarını sürdüren Apple cephesinde özellikle iPad Air konusunda ciddi bir hazırlık söz konusu. Şirket son olarak geçtiğimiz yıl M1 çipli iPad Air 5'i vitrine çıkarırken, söylentilere göre çok yakında devam modelini tanıtacak.

M2 işlemcili iPad Air bu yılın sonlarına doğru tanıtılabilir

Apple ile ilgili sızıntılarıyla bilinen Mark Gurman, yeni iPad Air modeliyle ilgili Power On haber bülteninde açıklamalar yaptı. Gurman'a göre yeni model bu yılın sonlarına doğru tanıtılacak. Aynı zamanda serinin M2 yükseltmesi alacağını iddia eden kaynağa göre işlemci dışındaki diğer teknik özellikler büyük olasılıkla selefiyle aynı kalacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından M1 çipli iPad Air modelinin teknik özellikleri şöyle;