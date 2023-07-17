Apple, M2 işlemcili yeni iPad Air modelini tanıtacak
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Apple, yeni iPad Air modelini bu yılın sonlarına doğru tanıtacak. Yeni modelin M2 işlemciye sahip olması bekleniyor.
Yeni ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunmak için çalışmalarını sürdüren Apple cephesinde özellikle iPad Air konusunda ciddi bir hazırlık söz konusu. Şirket son olarak geçtiğimiz yıl M1 çipli iPad Air 5'i vitrine çıkarırken, söylentilere göre çok yakında devam modelini tanıtacak.
M2 işlemcili iPad Air bu yılın sonlarına doğru tanıtılabilir
Apple ile ilgili sızıntılarıyla bilinen Mark Gurman, yeni iPad Air modeliyle ilgili Power On haber bülteninde açıklamalar yaptı. Gurman'a göre yeni model bu yılın sonlarına doğru tanıtılacak. Aynı zamanda serinin M2 yükseltmesi alacağını iddia eden kaynağa göre işlemci dışındaki diğer teknik özellikler büyük olasılıkla selefiyle aynı kalacak.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından M1 çipli iPad Air modelinin teknik özellikleri şöyle;
8 çekirdekli CPU 8 çekirdekli grafik işlemcisi Apple Neural EngineEkranLiquid Retina ekran IPS teknolojisine sahip 10.9 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran İnç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2360 x 1640 çözünürlük Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3) True Tone ekran Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama Tam lamine ekran Yansıma önleyici kaplama yüzde 1,8 yansıtma oranı 500 nit parlaklık Apple Pencil (2. nesil) desteğiDepolama ve RAM64 GB ve 256 GB depolama 8 GB RAMArka Kamera12 MP Geniş kamera, ƒ/1.8 diyafram 5 kata kadar dijital zoom Beş bileşenli lens Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme Panorama (63 Megapiksele kadar) Akıllı HDR 3 Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim Fotoğraflara konum bilgisi ekleme Otomatik görüntü stabilizasyonu Seri çekim moduÖn Kamera12 MP Ultra Geniş ön kamera, 122° görüş alanı ƒ/2.4 diyafram Akıllı HDR 3 Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p) Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim Lens düzeltme Retina Flash Otomatik görüntü stabilizasyonu Seri çekim moduVideo kaydıSaniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği Videoyu oynatırken yakınlaştırma Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)SensörlerTouch ID Üç eksenli jiroskop İvmeölçer Barometre Ortam ışığı sensörüSIM kartNano SIM (Apple SIM ile uyumlu) eSIMRenklerUzay Grisi, Yıldız Işığı, Pembe, Mor ve MaviHoparlör ve mikrofonAramalar, video kaydı ve ses kaydı için çift mikrofon Stereo hoparlörlerGiriş / ÇıkışUSB-C ile şarj DisplayPort 2. nesil USB 3.1 (10 Gbps'ye kadar)Bağlantı802.11ax Wi-Fi 6; eşzamanlı çift bant (2.4 GHz ve 5 GHz); MIMO özellikli HT80 Bluetooth 5.0 teknolojisi Askeri helikopter, iPad yüzünden yere çakıldı! Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.
İşlemciApple M1 çip
Retina Apple Teknoloji Haberler
8 çekirdekli CPU
8 çekirdekli grafik işlemcisi
Apple Neural EngineEkranLiquid Retina ekran
IPS teknolojisine sahip 10.9 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran
İnç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2360 x 1640 çözünürlük
Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
True Tone ekran
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Tam lamine ekran
Yansıma önleyici kaplama
yüzde 1,8 yansıtma oranı
500 nit parlaklık
Apple Pencil (2. nesil) desteğiDepolama ve RAM64 GB ve 256 GB depolama
8 GB RAMArka Kamera12 MP Geniş kamera, ƒ/1.8 diyafram
5 kata kadar dijital zoom
Beş bileşenli lens
Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme
Panorama (63 Megapiksele kadar)
Akıllı HDR 3
Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim moduÖn Kamera12 MP Ultra Geniş ön kamera, 122° görüş alanı
ƒ/2.4 diyafram
Akıllı HDR 3
Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)
Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Lens düzeltme
Retina Flash
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim moduVideo kaydıSaniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Videoyu oynatırken yakınlaştırma
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)SensörlerTouch ID
Üç eksenli jiroskop
İvmeölçer
Barometre
Ortam ışığı sensörüSIM kartNano SIM (Apple SIM ile uyumlu)
eSIMRenklerUzay Grisi, Yıldız Işığı, Pembe, Mor ve MaviHoparlör ve mikrofonAramalar, video kaydı ve ses kaydı için çift mikrofon
Stereo hoparlörlerGiriş / ÇıkışUSB-C ile şarj
DisplayPort
2. nesil USB 3.1 (10 Gbps'ye kadar)Bağlantı802.11ax Wi-Fi 6; eşzamanlı çift bant (2.4 GHz ve 5 GHz); MIMO özellikli HT80
Bluetooth 5.0 teknolojisi
Askeri helikopter, iPad yüzünden yere çakıldı!
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.