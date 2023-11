KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ada'daki İngiliz üslerinin İsrail'e destek için kullanıldığı iddialarına dair konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta üç garantör ülkeden biri olan İngiltere'nin Ada'daki üslerini İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek için kullandığı iddialarına ilişkin, "Türk halkı böyle bir olayı kınar, asla tasvip etmez." dedi.

Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İsrail'e destek için Güney Kıbrıs Rum kesimindeki üslerini kullandığı iddialarının hoş olmadığını vurgulayarak, "İngiltere'nin saygın bir devlet olarak böyle bir katliama destek olmaması gerekir." dedi.

Ada'nın, İsrail'in Filistin'e zulmüne alet edilmesini KKTC ve Rum kesiminin kesinlikle tasvip etmeyeceğini vurgulayan Tatar, "Tabii Kıbrıs'tan bu müdahaleyi yaptıysa bu daha da kötü çünkü Kıbrıs bizim vatanımız. Kıbrıs Türk halkı böyle bir olayı kınar, asla tasvip etmez. Yani kendi doğduğumuz, büyüdüğümüz kendi vatanımızda buralardan böyle bir vahşete, böyle bir zulme alet olmak ve bunu Kıbrıs'tan yapmak bizi üzer." diye konuştu.

Kıbrıs Türkleri, İngiltere'nin garantörlük sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyor

İngiltere'nin 1990'lı yıllarda Ada'daki üsleri kullanarak Irak'a müdahale ettiği iddialarını da hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü'nün İngiltere'nin aldığı üsler karşılığında garantörlük sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğini vurguladı.

Tatar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadıklarını yineleyerek, şöyle devam etti:

" İsrail'in bu saldırılarını kınıyoruz. Kıbrıs Türk halkı olarak elbette rahatsızlığımızı en üst düzeyde ben ve diğer makamlar ifade etmiştir. Mazlum sivil halka, çoluk çocuğa, yaşlıya her türlü orantısız güç karşısında bu şekilde bir saldırı ve on binlerce insanın ölümüne yol açabilecek bu şiddeti, bu vahşeti kınıyoruz."

1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs'ın garantörleri arasında görevini yerine getiren tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Tatar, İngiltere'nin 1963 olaylarına seyirci kaldığını hatırlattı.

Tatar, "Halbuki burada üsleri kullanarak başka bir ülkenin işine karışıyorlar. İngiltere, bu üsleri zamanında kazandığı için şu anda bu egemen üslerden dilediği gibi bu bölgelerde askeri harekatlarda bulunabiliyor." dedi.

İngiltere'nin Ada'daki üsleri İsrail lehine kullanması "sakıncalı"

Tatar, İngiltere'nin Ada'daki iki üssüne gemi, uçak ya da asker konuşlandırabileceğini ancak bunun bölge genelinde bir takım "sakıncaları" olabileceğini dile getirdi.

Ada'daki üslerin İsrail'e destek için değil de insani yardım ve kurtarma operasyonları için kullanılmış olmasını ümit ettiğini vurgulayan Tatar, "(Ada'daki İngiliz üssüne getirildiği iddia edilen) 1000 İngiliz askerinin, barış ve insanlığın ihtiyacı için, (bölgedeki) kurtarma operasyonları için getirildiği ifade edilmiştir. İnşallah öyledir. İnşallah İsrail'in Gazze'deki sivil halka, çoluk çocuğa yönelik saldırılarına bir destek olunmaz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek çıktığı iddia edilen İngiltere Ada'da Türklerin ölümüne seyirci kaldı

Öte yandan Tatar, Ada'daki üslerini İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek için kullandığı iddia edilen İngiltere'nin "Kıbrıs'ta Türkler öldürülürken seyirci kaldığını" söyledi.

Ada'da Rumların yaptığı "Kanlı Noel" katliamına İngiltere'nin müdahale etmediğini hatırlatan Tatar, "İngiltere maalesef hep seyirci kaldı. Kıbrıs Türkleri katliamlardan geçilirken, çoluk çocuğumuz canlı canlı mezarlara götürülürken, kurşuna dizilirken, maalesef İngiliz üslerinden garantör ülke olarak müdahalesini hep bekledik ama o müdahale hiçbir zaman olmadı." dedi.

Tatar, İngiltere'nin, Türk Hava Kuvvetlerinin 1964'te Ada'da yaptığı uyarı uçuşu sırasında uçağı Rumlar tarafından vurulan ve Rum askerlerince esir alınan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in şehit edilmesine de kayıtsız kaldığına dikkati çekti.

İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki üslerini İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek için kullandığı iddiası

İngiltere'nin, 7 Ekim sonrası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) üslerini İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek sağlamak için kullandığı iddia edildi.

Haaretz Gazetesi, 40'tan fazla ABD kargo uçağı, 20 İngiliz kargo uçağı ve 7 kargo helikopterinin GKRY'deki İngiltere'nin Akrotiri Hava Üssü'ne silah, ekipman ve personel taşıdığını ileri sürdü.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ise ABD'nin İsrail'e silah ve mühimmat naklinde, Ada'daki İngiliz üslerini kullanmadığını ancak Ada'daki üslerin İngilizler ve ABD'liler tarafından bölgedeki olası tahliyelere hazırlık için kullanıldığını savundu.

Cyprus Mail Gazetesi de 21 Kasım'da, İngiltere Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey'in 7 Ekim sonrası GKRY ve Doğu Akdeniz'deki asker sayısının 1000 artırılarak 4 bin 500'e çıkarıldığını açıkladığını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı parlamentoya 13 Kasım'da yaptığı bilgilendirmede, 7 Ekim sonrası İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin deniz devriye uçağı P-8 Posedion ve diğer askeri araçlarla İsrail'e gözetleme desteği sağladığını kaydetti.

İngiltere Başbakanlığı ise 13 Ekim'de Başbakan Rishi Sunak'ın İsrail'e destek, bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve caydırıcılığın artırılması için GKRY'deki üslere 2 savaş gemisi, 3 askeri helikopter ve bazı hava araçlarının konuşlandırması; donanmaya ait bir birliğin de Doğu Akdeniz'e kaydırılması talimatı verdiğini duyurmuştu.

İddiaların üzerine Alba Partisi milletvekili Kenny MacAskill, İngiltere Savunma Bakanlığına, ülkenin çatışmalardaki rolü ve İsrail'e desteğini araştırmak üzere bir dizi soru önergesi verdi. Kendisine yanıt olarak gönderilen e-postada "Sorunuz Hükümet tarafından engellendi." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin Kıbrıs Adası'nda egemenlik hakları kendinde olan Ağrotur ve Dikelya askeri üsleri bulunuyor.