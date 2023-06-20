Yaylada kalp krizi geçiren çoban askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
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Tunceli'de yaylada kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle bölgeden alınarak devlet hastanesine kaldırıldı.
Yaylada kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
TUNCELİ - Tunceli'de yaylada kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle bölgeden alınarak devlet hastanesine kaldırıldı.
Tunceli merkeze bağlı Gözen Köyü Mergeçekar yaylasında çobanlık yapan Emin Koyuunan kalp krizi geçirdiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye askeri helikopter ve UMKE personeli sevk edildi.
Yaylada ilk müdahalesi yapılan şahıs, askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Sağlık