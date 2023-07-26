Konya'da Dağlık Alanda Yaralanan Kişi Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde dağlık alanda gezerken düşerek yaralanan bir kişi, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olay yerine yönlendirilen UMKE ve AFAD ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmalarında yaralı helikoptere çekildi.