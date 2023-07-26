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Konya'da Dağlık Alanda Yaralanan Kişi Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Konya'nın Karapınar ilçesinde dağlık alanda gezerken düşerek yaralanan bir kişi, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olay yerine yönlendirilen UMKE ve AFAD ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmalarında yaralı helikoptere çekildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde dağlık alanda gezerken düşerek yaralanan kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Oymalı Köyü Karacadağ mevkisinde gezintiye çıkan M.S. (44) kayalık alandan düşerek yaralandı.

Yaralının yardım çağrısı üzerine olay yerine, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri yönlendirdi.

Olayın dağlık alanda gerçekleşmesi nedeniyle yaralı, 3. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan askeri helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma ekibinin çalışmasına ait görüntülerde yaralının, helikoptere çekilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Sağlık

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Karapınar Konya AFAD Sağlık Haberler

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