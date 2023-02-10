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KAHRAMANMARAŞ ASKERİ HELİKOPTER 9 AYLIK LEYLA BEBEK İÇİN HAVALANDI

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Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Pazarcık ilçesine bağlı Sakarya köyünde rahatsızlanan 9 aylık Leyla Birsin, Kırıkkale Valiliğine gelen ihbar üzerine bölgeye helikopter sevk edilerek kurtarılldı ve hastaneye sevk edildiKAHRAMANMARAŞ/DHA.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Pazarcık ilçesine bağlı Sakarya köyünde rahatsızlanan 9 aylık Leyla Birsin, Kırıkkale Valiliğine gelen ihbar üzerine bölgeye helikopter sevk edilerek kurtarılldı ve hastaneye sevk edildi

KAHRAMANMARAŞ/DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Kırıkkale Sakarya DHA Güncel Haberler

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