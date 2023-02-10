KAHRAMANMARAŞ ASKERİ HELİKOPTER 9 AYLIK LEYLA BEBEK İÇİN HAVALANDI Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Pazarcık ilçesine bağlı Sakarya köyünde rahatsızlanan 9 aylık Leyla Birsin, Kırıkkale Valiliğine gelen ihbar üzerine bölgeye helikopter sevk edilerek kurtarılldı ve hastaneye sevk edildiKAHRAMANMARAŞ/DHA. Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Pazarcık ilçesine bağlı Sakarya köyünde rahatsızlanan 9 aylık Leyla Birsin, Kırıkkale Valiliğine gelen ihbar üzerine bölgeye helikopter sevk edilerek kurtarılldı ve hastaneye sevk edildi KAHRAMANMARAŞ/DHA Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Kırıkkale Sakarya DHA Güncel Haberler

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