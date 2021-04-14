Sırp modele darp davasında yargılamaya devam edildi
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Sırp modele darp davasında yargılamaya devam edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sırp modele darp davasında yargılamaya devam edildi

Ortaköy'de birlikte yaşadıkları evde Sırp model Tanja Dukiç'i darp ettiği iddia edilen yönetmen Çağrı Tortop'un yargılanmasına devam edildi.

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Ortaköy'de birlikte yaşadıkları evde Sırp model Tanja Dukiç'i darp ettiği iddia edilen yönetmen Çağrı Tortop'un yargılanmasına devam edildi. Sanık Tortop duruşmada verdiği beyanda "Sosyal medyadan halen üzerime gelinmektedir" dedi.

İstanbul Ortaköy'de birlikte yaşadıkları evde, 2 Haziran 2019 tarihinde Sırp model Tanja Dukiç'i darp ederek odaya kilitlediği iddia edilen organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop'un yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Çağrı Tortop ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazılan yazıya cevap geldiğini ve sanığın arama kayıtlarının mahkemeye ulaştığını aktardı. Söz verilen müşteki vekili sanığın arama kayıtlarında ifadesinde söylediği 112 arama kaydının bulunmadığını söyleyerek "Sanığın beyanları suçtan kurtulmaya yöneliktir" dedi.

Sanık Tortop ise olay günü hastaneyi aradığını ancak bunu 112 olarak söylemiş olabileceğini söyleyerek "Benim sosyal medyada halen üzerime gelinmektedir" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılarak müştekiye ait telefonun HTS kayıtlarının gönderilmesinin istenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 2 Haziran 2019'da Çağrı Tortop ve müşteki Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, şüphelinin elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği kaydedilmişti. İddianamede yer alan Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilmişti. İddianamede Çağrı Tortop hakkında, 'cebir tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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