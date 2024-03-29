Üye Girişi
Haberler

Seçimlerden Sonra Ne Olacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin, mahalle kahvesinin önünde otururken etrafını izler. Herkes seçimlerden önce bir şey alır, bir şey satar, bir yere tatile gider. Hüseyin nedenini sorunca herkes önünü göremediğini sadece seçimlerden sonra ne olacağının belli olmadığını söyler.

İsmail ve Yeter ilişkilerini düzeltmek için terapist Jale'nin ofisine gelir. Jale, sakin bir şekilde konuşurken başka bir odadan kocası İbrahim'in sesi gelir.

Jale, İbrahim'in yanına gittiğinde şiddetli bir şekilde tartışır ve içeri sesin gittiğini düşünmez. İsmail ve Yeter, gitmek istese de tartışmalar büyüyeceği için terapiye devam ederler.

Film gösteriminden sonra yönetmen İbrahim ve belli bir oyuncu grubu bir kafede otururlar. Yönetmenin bir sonraki filminde oyuncu olacak olan Burcu yanında sevgilisi Hüseyin ile gelir.

Hüseyin çok açık sözlü lafını esirgemeyen biridir. Başlarda İbrahim ve oyuncular Hüseyin'in açık sözlü olmasını sorun etmezler fakat Hüseyin, İbrahim'in filmini beğenmediğini ve diğerlerinin yalakalık yaptığını söyler.

Mesut, zengin olma hayalleri ile zengin olduğunu düşündüğü iki kadınla bir barda buluşma ayarlar. İki kadının birbirileriyle denk gelmemeleri için kendisine mesaj atmadan mekana girmemelerini tembihler. Ancak Mesut'un planları istediği gibi gitmez.

Çiçek'in kiminle sevgili olacağını seçimi Hayati'nin sunuculuğunda bir televizyon programında değerlendirilir. Adaylar Mesut ve İbrahim, konuşmacılar Çiçek'in arkadaşları ve ablasıdır.

İki aday hakkında konuşulur, şehir şehir, akraba ve arkadaşların tercihleri yüzde olarak ekrana verilir en son Mesut ve İbrahim konuşma yaparlar. Çiçek'in kararı ise herkesi şaşırtır.

Paşa, kız arkadaşı Jale'nin ailesi ile tanışmak için bir kafede buluşur. Jale'nin akademisyen olan babası Mesut, bir şeyin yanlış söylenmesini sevmez ve hemen düzeltir.

Paşa ile konuştukları bütün sanat, tarih ve genel kültür konularında Paşa her şeyi yanlış telaffuz eder ve yanlış söyler. Paşa'ya sinirlenen Mesut, kafeyi terk etmeye kalkınca ortalık iyice karışır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Yönetmen Sanat Kültür Sinema Magazin Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hatice Kahraman kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Elbistan Belediye Başkan adayı Hatice Kahraman kaç yaşında, nereli? Yahya Kemal Akkurt kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Yahya Kemal Akkurt kaç yaşında, nereli? Nazir Çuhadar kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Andırın Belediye Başkan adayı Nazir Çuhadar kaç yaşında, nereli? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak? Çağatay Yurtsever kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Afşin Belediye Başkan adayı Çağatay Yurtsever kaç yaşında, nereli? Otobüs biletlerine zam gelecek mi? Otobüs biletleri ne kadar? Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 9 Nisan Salı Arefe günü tatil var mı? Serkan Sezgin kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Serkan Sezgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Yalvaç kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yalvaç Belediye Başkan adayı Süleyman Yalvaç kaç yaşında, nereli? Tamer Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Şarkikaraağaç Belediye Başkan adayı Tamer Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhterem Arslan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Sütçüler Belediye Başkan adayı Muhterem Arslan kaç yaşında, nereli? Sami Eroğlu kimdir? Memleket Partisi Yozgat Bahadın Belediye Başkan Adayı Sami Eroğlu Kaç yaşında, nereli? Seçimden sonra dolar yükselir mi? Dolar ne kadar olacak, artar mı? Burhan Karakoç kimdir? Memleket Partisi Sivas Sarıkışla Belediye Başkan Adayı Burhan Karakoç Kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title