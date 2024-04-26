İzmir Sinema Ofisi, Ulaş Parlakyıldız'ı ağırladı

İzmir Sinema Ofisi, "Kırmızı Kadraj" etkinliğinde birçok film projesinde yönetmen yardımcısı olarak görev alan Ulaş Parlakyıldız'ı ağırladı.

İzmir Sinema Ofisi'ndeki etkinlikte Parlakyıldız, reji ekibinin görevlerinin yanı sıra bir projenin ön hazırlık aşaması, çekim süreci, set ortamını ve işleyişi anlattı.

Parlakyıldız, katılımcıların sorularını yanıtladı, yönetmen ve yönetmen yardımcısı ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine değinip deneyimlerini paylaştı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Ulaş Parlakyıldız, Mavi Dalga, Sivas, Tereddüt, İşe Yarar Bir Şey, Körfez gibi filmlerin yanı sıra çeşitli reklam ve dizilerde yönetmen yardımcılığı görevlerinde bulundu.