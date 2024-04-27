Yıldız Holding, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde sorumlu ve duyarlı liderlik konuştu

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Dönüşüm ve Teknoloji Lideri Yahya Ülker, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl "Sorumlu ve Duyarlı Liderlik" ana temasıyla düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, Tütüncü konuşmasında, değişimin sürekli ve mutlak olduğu dönemde belirsizliği yönetmenin şirketler için en kritik yetkinliklerden biri olduğunu söyledi.

Belirsizliğin genellikle olumsuz bir durum olarak görüldüğünü fakat riskler kadar fırsatları da barındırdığını anlatan Tütüncü, "Önemli olan bakış açımızı, düşünce sistemimizi değiştirerek yalnızca risklere odaklanmak yerine fırsatları da görebilmektir." ifadesini kullandı.

Bu dönemi yönetirken "temkinli iyimserlik" ile hareket etmek gerektiğine inandığını belirten Tütüncü, "Bir yandan hızlı değişen şartlarda, stratejinin de dinamik olması lazım. Bir başka deyişle akışkan stratejiler üretmeliyiz. Gıda ve perakende gibi iki önemli sektörde faaliyet gösteren bir holding olarak, ekosistemdeki dönüştürücü rolümüzün bilinciyle tüm paydaşlarımızın güven ortamında hareket ettiği, yaratıcı düşünceye, inovasyona ve verimliliğe katkı sağlayan bir kurum kültürüyle sürdürülebilir başarıyı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tütüncü, değişimden etkilenen değil değişimi yöneten bir şirket olarak iş dünyasına öncülük etmeyi amaçladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelecek, varılan bir nokta değil, gelecek bir süreç. Dolayısıyla geleceği inşa edebilmek için değişimi kucaklamamız lazım. Bunu da ekosistemdeki sorumluluğumuzun bilinciyle paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz 80 yıldır olduğu gibi, tüm paydaşlarımız için, onlarla birlikte değer üretmeye, 'Mutlu Et Mutlu Ol' felsefemiz ışığında toplumsal faydayı artırmayı sürdürürken yeni coğrafyalara yapacağımız yatırımlarla da pozitif etkimizi büyütmeye devam edeceğiz."

Ülker de Yıldız Holding'in gıda ve perakende sektörlerinin geleceğini dönüştürmedeki etkisine işaret ederek, ana iş kolları olan gıda ve perakende sektörlerinin geleceğini inşa ederken, ekosistemde değer yaratma sorumluluklarını da ön planda tuttuklarını vurguladı.

Pozitif etki yaratan ve sürdürülebilir bir geleceğe ilham veren yenilikçi fikirleri desteklediklerini aktaran Ülker, sözlerini şöyle tamamladı:

"Paydaşlarımızla birlikte ekosistemi dönüştürmeyi önceliklendiriyoruz. Sorumlu iş modellerine yatırım yaparak sadece bugün için değil gelecekte de anlamlı olacak çalışma modelleri geliştiriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için inovasyona daha fazla kaynak ayırarak, amaç odaklı ürün ve iş modelleri tasarlıyoruz. 2030'a kadar sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.

Diğer taraftan 'değer yaratma hedefi' doğrultusunda, kadın girişimciliğini güçlendirme konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Yıldız Ventures'ın kuruluşundan bu yana dünya genelinde 85'ten fazla kadın girişimciye 5 milyon doları aşan finansal destek sağlayarak, 'Girişim Sermayesi Fonları' aracılığıyla önemli katkı sunuyoruz."