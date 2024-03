The Batman Part II'nin çıkış tarihi ertelendi

Robert Pattinson'ın başrolünde olduğu ve Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu devam filmi The Batman Part II'nin çıkış tarihi ertelendi. Gelin ertelenme sebebine ve yeni vizyon tarihine bir göz atalım.

Batman devam filmi, 2026 yılına ertelendi

Batman'den önce tekrar Superman'ı göreceğiz. Warner Bros., 2022 yapımı The Batman filmi devamı olan The Batman Part II'nin Ekim 2025'ten Ekim 2026'ya ertelendiğini duyurdu. Yani tam 1 senelik bir gecikme olacak.

Devam filminin haberleri ilk olarak Nisan 2022'de ortaya çıkmış ve neredeyse bir yıl sonra adı ve yayın tarihi duyurulmuştu. O zaman duyurulan tarih 3 Ekim 2025 idi. Şimdi duyurulan tam tarih ise 2 Ekim 2026.

Batman devam filmi öncesinde James Gunn'ın yönettiği Superman filmini göreceğiz. Film için planlanan vizyon tarihi 11 Temmuz 2025. Yeni Superman filmi, yeni DC evreninin ilk filmi olacak.

The Batman Part II hakkında pek bir şey bilinmiyor, sadece Matt Reeves'in birkaç yıldır üzerinde çalıştığı ve Barry Keoghan'ı Joker olarak göreceğimiz biliniyor, ki bu karakter ilk filmde kısa süreliğine zaten görünmüştü.

Ayrıca Robert Pattinson tarafından yeniden canlandırılan bu Batman'ın, DC Evreni'nin Batman'ı olmayacağını da biliyoruz. Reeves'in filmleri, bu tür filmlere izin veren ana hikayenin bir yan hikayesi olan DC'nin Elseworlds'ünün bir parçası olacak ve Joker: Folie a Deux ile aynı evrende geçecek.

Gunn ve ekibi ise Andy Muschetti tarafından yönetilen ve The Brave and the Bold çizgi romanlarına dayanan yeni bir Batman serisine girişmeyi planlıyor.

Batman devam filmi eski vizyon tarihi olan 3 Ekim 2025'te ise Warner Bros., Frankenstein'in Gelini filmini yayınlayacak. Ayrıca 8 Ağustos 2025'te başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı ve yönetmen Paul Thomas Anderson'ın bir sonraki filmi yayınlanacak.

Batman Part II'nin neden geciktiğine dair de bir bilgi yok, ancak kesinlikle hayal kırıklığı yaratan bir durum. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.