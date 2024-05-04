Duyarlı Medya Derneği ve Erdem Yayınları işbirliğiyle düzenlenen 'Direniş Sanatı: Filistin' temalı kısa öykü ve illüstrasyon yarışmasının ödül töreni yapıldı

Duyarlı Medya Derneği ve Erdem Yayınları işbirliğiyle düzenlenen "Direniş Sanatı: Filistin" temalı kısa öykü ve illüstrasyon yarışmasının ödül töreni Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.

Ödül töreninde konuşan Duyarlı Medya Derneği Başkanı Ayşe Altuğ, Filistin konusundaki hassasiyetlerini her fırsatta dile getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Altuğ, "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları gündemde tutmak, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Direniş Sanatı: Filistin' yarışmasıyla bir araya geldik. Yazarlarımızın, çizerlerimizin kalbine dokunan bu direnişin hikayesini ölümsüzleştirmek istiyoruz." dedi.

"Sosyal medyanın artık büyük bir etkisi var"

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, önceden sadece kitap okumak için gidilen kütüphanelerin artık sosyal bir alan olduğunu söyledi.

Çelik, Rami Kütüphanesi olarak toplumun hassasiyet gösterdiği meselelere duyarsız kalmadıklarına işaret ederek, "Toplumsal meselelere katkı sağlayan bir kurum olarak Rami Kütüphanesi bulunsun istiyoruz. Bugün burada olmamızın vesilesi bu işlerden bir tanesi." şeklinde konuştu.

Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı Amir Lafi de Filistin konusunda yanlış hikayelerin anlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Savaş devam ediyor. Bizi öldürüyorlar. Sosyal medyanın artık büyük bir etkisi var. İnsanlar, Batı'da ve Doğu'da o eski hikayelerin yalan olduğunu öğrenmeye başladılar. Bizim Filistin'de özgürlüğümüz İsrail'in yalan hikayelerini çürütmekle başladı."

Filistinli yönetmen Farah Nabulsi'nin "The Present" kısa filmi gösterildi

Kısa öykü dalında birinciliği "Kontrollü Doğum" ile Vildan Kınalı, ikinciliği "Yazıyor" ile Merve Çetkin, üçüncülüğü "Kolay Üşümem Ben" eseriyle Dursaliye Şahan elde etti.

İllüstrasyon dalında Çiğdem Koytak "Aksa ve Filistin" eseriyle birincilik, Ayşe Reyyan Ürküt "Filistin Bilinci" eseriyle ikincilik, Özlem Acar da "Kudüs Melekleri" eseriyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Kısa öykülerin okunmasının ardından Filistinli yönetmen Farah Nabulsi'nin "The Present" kısa filminin gösterimi yapıldı.