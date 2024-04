Yılmaz Erdoğan'ın yeni sevgilisi kim? Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi kim, kaç yaşında?

Kendisinin yazıp yönettiği İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı ileri sürülüyor. Yılmaz konuyla alakalı sessizliğini korurken Taşkın'dan ilişki itirafı geldi. Peki, Yılmaz Erdoğan'ın yeni sevgilisi kim? Yılmaz Erdoğan'ın kendinden 25 yaş küçük sevgilisi kim, kaç yaşında?

YILMAZ ERDOĞAN'IN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Cansu Taşkın, "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" sorusu üzerine Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığını itiraf ederek "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi? Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" dedi.

CANSU TAŞKIN KİMDİR?

Cansu Taşkın 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise mezunu olan Taşkın öte yandan besteci Metin Özülkü'nün yeğenidir. 16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkarak modellik yapmaya başladı. İlk yarışma deneyimini 17 yaşında dünya modellik yarışmasına katılarak dördüncü seçilerek kazandı. Cansu Taşkın, 2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında dereceye giremeyince isyan ederek ağladı. 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu. Cansu Taşkın, 2010 yılında "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde bir rol alarak oyunculuğa başladı. Dizinin 55. bölümünde Engin Akyürek'in canlandırdığı Kerim'in sevgilisi rolünü oynamıştır.