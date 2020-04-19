SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Salah çalışmalarını sürdürüyor - Spor
Muhammed Salah, Liverpool, Spor

Salah çalışmalarını sürdürüyor

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, sosyal medya hesabından koşu bandındaki görüntüleri paylaştı.

19.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:50
Salah çalışmalarını sürdürüyor

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, sosyal medya hesabından koşu bandındaki görüntüleri paylaştı.

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. İngiliz ekibi Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah da bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Salah sosyal medya hesabından koşu bandında yaptığı çalışmaları takipçileri ile paylaştı.

Öte yandan Mısırlı futbolcunun, doğduğu köy olan Nagrig'e maske ile yiyecek yardımında bulunduğunu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

TFF'nin acil eylem planı ortaya çıktı! İşte liglerin başlayacağı tarih Spor
TFF'nin acil eylem planı ortaya çıktı! İşte liglerin başlayacağı tarih
Şenol Güneş'in EURO 2020'deki 10 numarası, F.Bahçe'nin yıldızı olacak Spor
Şenol Güneş'in EURO 2020'deki 10 numarası, F.Bahçe'nin yıldızı olacak
3 büyüklerde operasyon! Caner F.Bahçe'ye, Hasan Ali G.Saray'a gidecek Spor
3 büyüklerde operasyon! Caner F.Bahçe'ye, Hasan Ali G.Saray'a gidecek
Arda'dan ilginç itiraf: Fatih Terim bana iyi sabretmiş Spor
Arda'dan ilginç itiraf: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı Spor
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Ronaldo şimdi de pijamasıyla gündemde! Fiyatı herkesi şaşırttı Spor
Ronaldo şimdi de pijamasıyla gündemde! Fiyatı herkesi şaşırttı
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Güzel spor spikeri, sandalye üzerinde yaptığı egzersizle mest etti
Güzel spor spikeri, sandalye üzerinde yaptığı egzersizle mest etti
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Karantinada canı sıkılan süper model, art arda üstsüz poz verdi
Karantinada canı sıkılan süper model, art arda üstsüz poz verdi
Ünlü futbolcu karantinada rahat durmadı! Güzel modele mesaj yağdırdı
Ünlü futbolcu karantinada rahat durmadı! Güzel modele mesaj yağdırdı
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Mustafa Şentop Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halil Sezai Serdar Ortaç Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Bülent Uygun Ivan Obradovic Zinedine Zidane Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Salah çalışmalarını sürdürüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:48:06. #1.15#
title