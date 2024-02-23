UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Merkezi'nde yapıldı. Kurada UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını lider bitiren Atalanta (İtalya), Brighton (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Liverpool (İngiltere), Rangers (İskoçya), Slavia Prag (Çekya), Villarreal (İspanya) ve West Ham United (İngiltere) ile son 16 play-off turunda rakiplerini eleyen Benfica (Portekiz), Milan (İtalya), Freiburg (Almanya) ve Karabağ ( Azerbaycan ), Sparta Prag (Çekya), Olimpik Marsilya (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz) ve Roma (İtalya) yer aldı. Kura çekimini İrlandalı eski futbolcu ve 2024 UEFA Avrupa Ligi final elçisi John O'Shea gerçekleştirdi.

Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, Liverpool ile eşleşirken, Azerbaycan ekibi Karabağ'ın rakibi ise Bayer Leverkusen oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu maçları, 7 Mart-14 Mart tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise İrlanda'nın başkenti Dublin'de 22 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Sparta Prag - Liverpool

Olimpik Marsilya - Villareal

Roma - Brighton

Benfica - Rangers

Freiburg - West Ham United

Sporting Lizbon - Atalanta

Milan - Slavia Prag

Karabağ - Bayer Leverkusen - İSTANBUL