Luis Diaz'ın babası oğlunun attığı gollerden sonra adeta kendinden geçti

2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Kolombiya, Liverpool'un yıldız futbolcusu Luis Diaz'ın kaydettiği gollerle Brezilya'yı 2-1 yenmeyi başardı.

DIAZ 2 GOL ATTI

26 yaşındaki yıldız futbolcunun babası Luis Manuel Diaz'ın da tribünlerde yer aldığı maçın 4. dakikasında Martinelli'nin golüyle geriye düşen Kolombiya, Luis Diaz'ın 75 ve 79. dakikalarda attığı iki golle Sambacılar'ı mağlup etti.

BABASI KENDİNDEN GEÇTİ

Luis Diaz'ın kısa bir süre önce kaçırılan babası, oğlunun Brezilya'ya attığı 2 golün ardından adeta kendinden geçti. Luis Manuel Diaz'ın o anları saniye saniye kaydedildi.