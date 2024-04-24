Everton Liverpool maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Everton Liverpool maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Everton Liverpool maç özeti! Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Everton Liverpool maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Everton Liverpool maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Everton Liverpool maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Everton Liverpool maç özeti haberimizde!

EVERTON - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ İZLE

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EVERTON - LİVERPOOL MAÇI ÖZETİ

Everton Liverpool maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

EVERTON - LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Everton Liverpool maçı 1-0'lık Everton üstünlüğü ile devam ediyor.

EVERTON - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMANDI?

Everton Liverpool maçı 24 Nisan 2024 günü oynandı.

EVERTON - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Everton Liverpool maçı canlı olarak Bein Sports'tan yayınlandı.