Milyonlarca kez izlendi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp Newcastle United'ı 4-2 yendikleri maçın ardından taraftarlarını selamlamak için sahaya girerken evlilik yüzüğünü düşürdü. Kameramanın yardımıyla yüzüğünü bulan başarılı teknik adamın o anları milyonlarca kez izlendi.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'ı konuk etti. İlk devresi golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında 6 kez gol sevinci yaşandı.
KLOPP YÜZÜĞÜNÜ DÜŞÜRDÜ
Mücadeleyi 4-2 kazanan ev sahibi ekibin teknik direktörü Jürgen Klopp, maç sonu taraftarlarını selamladığı sırada evlilik yüzüğünü düşürdü. Başarılı antrenörün o anları büyük beğeni aldı.
EŞİNE MESAJ YOLLADI
Evlilik yüzüğünü düşüren Jürgen Klopp, kameramanın da yardımıyla yüzüğünü buldu ve yüzüğü öperek eşine mesaj yolladı.
İşte o anlar;