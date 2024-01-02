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Milyonlarca kez izlendi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları

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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp Newcastle United'ı 4-2 yendikleri maçın ardından taraftarlarını selamlamak için sahaya girerken evlilik yüzüğünü düşürdü. Kameramanın yardımıyla yüzüğünü bulan başarılı teknik adamın o anları milyonlarca kez izlendi.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'ı konuk etti. İlk devresi golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında 6 kez gol sevinci yaşandı.

KLOPP YÜZÜĞÜNÜ DÜŞÜRDÜ

Mücadeleyi 4-2 kazanan ev sahibi ekibin teknik direktörü Jürgen Klopp, maç sonu taraftarlarını selamladığı sırada evlilik yüzüğünü düşürdü. Başarılı antrenörün o anları büyük beğeni aldı.

EŞİNE MESAJ YOLLADI

Evlilik yüzüğünü düşüren Jürgen Klopp, kameramanın da yardımıyla yüzüğünü buldu ve yüzüğü öperek eşine mesaj yolladı.

İşte o anlar;

Milyonlarca kez izlendi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları

Milyonlarca kez izlendi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları

Milyonlarca kez izlendi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları

Kaynak: Haberler.com / Spor

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