Beşiktaş'ta sakatlıklardan kurtulamayan Aboubakar, Afrika'da finale çıktı
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Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nün finalistleri belli oldu. Beşiktaş forması giyen Kamerunlu yıldız santrfor Vincent Aboubakar, bu prestijli liste içerisinde kendisine yer buldu. Yıldız futbolcu, Liverpool'dan Muhammed Salah, Al-Nassr'dan Sadio Mane, Napoli'den Victor Osimhen gibi isimlerle birlikte ödül için yarışacak.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar, Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nün finalistleri arasında kendisine yer buldu.
ABOUBAKAR DA LİSTEDE
Afrika'da her sene düzenlenen yılın futbolcusu ödülünde son 10'a kalan oyuncular açıklandı. Beşiktaş forması giyen Kamerunlu yıldız santrfor Vincent Aboubakar'da listede kendisine yer buldu.
RAKİPLERİ ÇOK DİŞLİ
Listede Aboubakar'ın yanı sıra Liverpool'dan Muhammed Salah, Al-Nassr'dan Sadio Mane, Napoli'den Victor Osimhen gibi yıldızlar da ilk 10 arasında yer alıyor.
İşte o liste;