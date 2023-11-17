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Beşiktaş'ta sakatlıklardan kurtulamayan Aboubakar, Afrika'da finale çıktı

Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nün finalistleri belli oldu. Beşiktaş forması giyen Kamerunlu yıldız santrfor Vincent Aboubakar, bu prestijli liste içerisinde kendisine yer buldu. Yıldız futbolcu, Liverpool'dan Muhammed Salah, Al-Nassr'dan Sadio Mane, Napoli'den Victor Osimhen gibi isimlerle birlikte ödül için yarışacak.