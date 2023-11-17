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Beşiktaş'ta sakatlıklardan kurtulamayan Aboubakar, Afrika'da finale çıktı

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Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nün finalistleri belli oldu. Beşiktaş forması giyen Kamerunlu yıldız santrfor Vincent Aboubakar, bu prestijli liste içerisinde kendisine yer buldu. Yıldız futbolcu, Liverpool'dan Muhammed Salah, Al-Nassr'dan Sadio Mane, Napoli'den Victor Osimhen gibi isimlerle birlikte ödül için yarışacak.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar, Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nün finalistleri arasında kendisine yer buldu.

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, Afrika'da finale çıktı

ABOUBAKAR DA LİSTEDE

Afrika'da her sene düzenlenen yılın futbolcusu ödülünde son 10'a kalan oyuncular açıklandı. Beşiktaş forması giyen Kamerunlu yıldız santrfor Vincent Aboubakar'da listede kendisine yer buldu.

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, Afrika'da finale çıktı

RAKİPLERİ ÇOK DİŞLİ

Listede Aboubakar'ın yanı sıra Liverpool'dan Muhammed Salah, Al-Nassr'dan Sadio Mane, Napoli'den Victor Osimhen gibi yıldızlar da ilk 10 arasında yer alıyor.

İşte o liste;

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, Afrika'da finale çıktı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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