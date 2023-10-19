Rosier ateşle oynuyor! Giydiği ceketi gören Beşiktaş taraftarı, 'Bu kadarı da olmaz' dedi

Konferans Ligi'nde 3-2 kaybedilen Lugano karşılaşması sonrası dijital ortamda yayınladığı her şeyi kaldıran Valentin Rosier, günler sonraki ilk gönderisinde üzerinde 8 ve 0 rakamlarının bulunduğu bir ceketle poz verdi.

CEKETİ TEPKİ ÇEKTİ

Lugano maçının ardından süreçte tüm paylaşımlarını silen Valentin Rosier, günler sonra sosyal medya hesabından fotoğraf yayınladı. Fransız futbolcunun, üzerinde 8 ve 0 rakamlarının bulunduğu ceketle poz vermesi, Beşiktaş taraftarına 8-0'lık Liverpool hezimetini hatırlattı.

2007'DE LİVERPOOL, BEŞİKTAŞ'A 8 GOL ATMIŞTI

Siyah-beyazlı taraftarlar bu paylaşım üzerinden Rosier'i eleştirdi. Beşiktaş, 6 Kasım 2007'de oynanan karşılaşmada Liverpool'a Crouch (2), Benayoun (3), Babel (2) ve Gerrard'ın golleriyle 8-0 mağlup olmuştu.