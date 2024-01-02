Premier Lig'de liderlik sık sık el değiştiriyor

İngiltere Premier Lig'de bu sezon ilk 20 haftada 9 kez liderlik el değiştirdi. Manchester City, Arsenal ve Liverpool ikişer kez zirvede yer aldı.

İngiltere Premier Lig'de ilk 5 sırada yer alan takımlardan Liverpool 45 puanla lider, Aston Villa 42 puanla ikinci, Arsenal 40 puanla dördüncü ve Tottenham da 39 puanla beşinci basamakta ilk 20 haftayı tamamladı. Manchester City ise 1 maç eksiğiyle 40 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ligin bu bölümüne kadar birincilik, tam 9 kez el değişirdi. Söz konusu süreçte Manchester City ve Arsenal ile şu an liderlik koltuğunda oturan Liverpool, ikişer kez zirvede yer aldı.

Sezonun ilk haftasında Aston Villa karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle Newcastle United ilk sıraya yerleşirken, Luton Town ile Wolverhampton'ı 4-1 mağlup eden Brighton & Hove Albion ise ikinci haftayı zirvede kapattı. Bu iki takım birer hafta liderlikte kalırken, Tottenham ise 8 ile 10. haftalarda ilk basamakta yer aldı.

Son şampiyon Manchester City de 3. ve 7. haftalar ile 11. ve 12. haftalarda liderlik ünvanının sahibi olurken, Arsenal ise 13. ve 15. haftaların yanı sıra 17. ve 18. haftayı ilk basamakta tamamladı. Son 5 haftada sadece 4 puan toplayabilen Arsenal, zirveyi Liverpool'a kaptırdı.

Jürgen Klopp'un öğrencileri, Aston Villa'nın 3, son 6 senede 5 kez kupayı müzesine götüren ve bir maç eksiği bulunan Manchester City'nin 5 puan önünde şampiyonluk yarışını önde götürüyor. - İSTANBUL