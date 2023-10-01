Premier Lig'de oynanan Tottenham-Liverpool maçında VAR hakemi olarak görev yapan Darren England ve Dan Cook'un yaptığı skandal hata nedeniyle bu hafta oynanacak maçlardaki görevlerinden alındığı açıklandı. Tottenham-Liverpool maçında Liverpool'un golünün hatalı bir şekilde iptal edilmesi sonucu bu iki hakem görevden alındı.

Faturası ağır oldu! Tertemiz golü iptal eden o iki hakem hakkında karar verildi

İngiltere Premier Lig'de oynanan Tottenham- Liverpool maçının VAR hakemi Darren England ve AVAR hakemi Dan Cook, bu hafta diğer maçlardaki görevlerinden alındı.

KARAR VERİLDİ

İngiltere Profesyonel Hakemler Kurulu yaptığı açıklamada, iki hakemin bu haftaki karşılaşmalardaki görevlerinden alındığı açıklandı. Darren England, bugün Nottingham Forest-Brentford maçında 4. Hakem olarak, Dan Cook ise Pazartesi günü oynanacak Fulham-Chelsea maçında yardımcı hakem olarak görev yapacaktı.

NE OLMUŞTU?

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham'ın Liverpool'u 2-1 yendiği maçta Luis Diaz'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiş ve Premier Lig Merkez Hakem Kurulu, pozisyonda gol kararı verilmesi gerektiğini açıklamıştı.