Manchester City ve Liverpool Berabere Kaldı

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City ile Liverpool arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Erling Haaland, Premier Lig'de 50 gole en erken ulaşan oyuncu oldu.

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta müsabakasında Manchester City, sahasında karşılaştığı Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. Liverpool filelerini havalandıran Erling Haaland, Premier Lig'de 50 gole en erken ulaşan oyuncu oldu.

İngiltere Premier Lig, milli ara dönüşünde dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluğun en büyük iki adayı Manchester City ve Liverpool, ligin 13. haftasında karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik skor ile sonuçlandı. Bu sonucun ardından Manchester City, 29 puanla lider durumda bulunurken Liverpool ise 28 puan ile ikinci sırada yer aldı.

Manchester City'nin Norveçli yıldız golcüsü Erling Haaland, karşılaşmanın 27. dakikasında Liverpool filelerini havalandırarak Premier Lig'de 50 gole en erken ulaşan oyuncu unvanını elde etti. - İSTANBUL