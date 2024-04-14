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Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE!

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14 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Liverpool - Crystal Palace maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Liverpool - Crystal Palace CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Liverpool- Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool- Crystal Palace maçı ne zaman

LİVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig maçı, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. Maç, 14 Nisan Pazar günü gerçekleşecek ve Bein Sports 2 ile beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 2 kanalını Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallardan, beIN Sports Tod TV kanalını ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Karşılaşma saat 16:00'da başlayacak ve Mersin'deki Mersin Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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