Liverpool'un forveti Luis Diaz'ın babası kaçırıldı

Liverpool'un forveti Luis Diaz'ın kaçırılan babası için Kolombiya'da ordu ve emniyet birimleri arama çalışmaları yürütüyor. Kurtarılmasına yardımcı olacak bilgiyi sağlayana 50 bin ABD doları ödül verilecek.

Baba Luis Manuel Diaz’ın ve eşinin silahlı kişilerce kaçırıldığı haberlerinin ardından Pazar günü 120'den fazla asker ve polis, Kolombiya’nın kuzeyinde operasyon başlattı. Futbolcunun annesi Cilenis Marulanda Cumartesi günü Barrancas'ta bulundu.

Diaz, Pazar günü Liverpool’un Nottingham Forest'ı mağlup ettiği maçta yoktu.

Ordu, Diaz’ın babasını aramak için yollara barikatlar kurulduğunu ve iki motorize birlik, insansız hava aracı, helikopterler ve radarlı bir uçak konuşlandırdığını açıkladı.

Kolombiyalı yetkililer olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi, ancak yerel basında Diaz'ın annesi ve babasının, motosikletli silahlı kişiler tarafından ülkenin kuzey bölgesi La Guajira'da bulunan memleketleri Barrancas'taki bir benzin istasyonunda kaçırıldıkları belirtildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Instagram'da yayımladığı mesajında, “FIFA ve küresel futbol topluluğu adına, bu zor zamanlarda Luis Diaz'a, ailesine ve arkadaşlarına desteğimizi ve dualarımızı iletmek istiyorum” dedi.

Kolombiya Futbol Federasyonu (FCF) Twitter (X) üzerinden, Diaz'ın babasının "koşulsuz" serbest bırakılmasını talep eden bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Luis Manuel Diaz'ı kaçıranlardan onu hemen serbest bırakmalarını istiyoruz. Futbol barıştır. Lucho, biz seninleyiz. Kolombiya da seninle."

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Diaz'ın babasını bulmak için "tüm kamu olanaklarının seferber edildiğini" söyledi.

Pazar günü konuşan Ulusal Polis Teşkilatı Müdürü William Rene Salamanca, bilgi verenlere "200 milyon pesoya kadar" (yaklaşık 50 bin ABD doları) ödül verileceğini duyurdu.

Başsavcı Francisco Barbosa, soruşturmayla ilgili güncellemeleri bildirmek için Diaz ile iki kez temasa geçtiğini söyledi.

Barbosa Diaz'a, babasının Venezuela'da olabileceğine ilişkin bilgi edindiklerini; bu durumda Devlet Başkanı Petro'nun müdahalesinin gerekeceğini söylediğini açıkladı.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Premier Lig'de Pazar günü Nottingham Forest'a karşı alınan 3-0'lık galibiyeti "kardeşimiz adına" sözleriyle Diaz'a adadı.

Diogo Jota, Liverpool'un ilk golünü attıktan sonra etrafı takım arkadaşlarıyla çevriliyken Diaz'ın yedi numaralı formasını havaya kaldırdı.

Liverpool maçtan önce Diaz'ın ailesiyle ilgili "devam eden bir durum olduğunun” bilincinde olduklarını ve Diaz'ın iyiliğinin “öncelikleri olmaya devam edeceğini" kaydetti.

Analiz

Vanessa Buschschluter, Latin Amerika ve Karayipler editörü

Kolombiya'da 3.500'den fazla kişinin gerilla grupları veya suç çeteleri tarafından kaçırıldığı 2000 yılından bu yana, bu tür olaylarda büyük bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda bu rakam yüzlerle ifade ediliyordu.

Ancak Kolombiya Savunma Bakanlığı’na göre bu yıl bu sayı iki katına çıkarak 2022'nin ilk altı ayında 77 iken 2023'ün aynı döneminde 161'e çıktı. Bakanlık, insan kaçırmanın neredeyse tamamının fidye için gerçekleştirildiğini söylüyor.

Diaz'ın ebeveynlerinin kaçırıldığı bildirilen Venezuela sınır bölgesi, aynı zamanda insan da dahil çeşitli türde kaçakçılıkla uğraşan çetelerin hızlı para kazanma arayışından en çok etkilenen bölgelerden biri.

Varlıklı kişileri hedef alıyorlar ve serbest bırakılmaları için yüksek meblağlar talep ediyorlar.

Kolombiya medyası tarafından paylaşılan, ancak doğrulanmamış CCTV görüntülerinde, motosikletli kişiler Diaz'ın ebeveynlerinin seyahat ettiği arabayı takip ediyor ve bu da onların suçlular tarafından hedef alındığını gösteriyor.

Polis, aileden fidye istenip istenmediğini açıklamadı.

Luis Manuel Diaz'ın serbest bırakılması için bölgede insan kaçakçılığı ve şantajla mücadele konusunda uzmanlaşmış polis ekipleri görevlendirildi.