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Liverpool'un yıldız futbolcusu Salah antrenmana başladı

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Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, yaşadığı sakatlık sonrası bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Hafta sonu oynanacak olan Manchester City maçında kadroda olması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, yaşadığı sakatlık sonrası bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Premier Lig ekibi Liverpool'a Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'tan sevindirici haber geldi. Yaşadığı sakatlık sonrası bugün takımla birlikte antrenmana katılan Salah'ın, hafta sonu liderlik mücadelesinde konuk edeceği Manchester City mücadelesinde kadroda olması bekleniyor.

Salah bu sezon Afrika Uluslar Kupası ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda 14 maçta forma giyemedi.

31 yaşındaki futbolcu Kırmızılılarla son olarak Premier Lig'in 25. haftasında oynanan Brentford karşısında sahaya çıkarken, ikinci yarıda dahil olduğu müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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