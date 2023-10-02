Olaylı maçta yeni gelişme! Liverpool, Tottenham maçının VAR kayıtlarını istedi

Liverpool, Tottenham'a 2-1 yenildikten sonra VAR odasındaki ses kayıtlarını almak için resmi bir talepte bulundu. Ses kaydı, Luis Diaz'ın golüne izin vermeyen hakem Simon Hooper ile VAR Darren England arasındaki konuşmaları ve Curtis Jones'un oyundan alınması da dahil olmak üzere diğer çekişmeli olayları ortaya çıkaracak.

İngiliz devi Liverpool, 2-1 biten tartışmalı Tottenham yenilgisi sonrasında VAR odasındaki ses kayıtlarını almak için resmi bir talepte bulundu.

KAYITLARI İSTEDİLER

Ses kaydı, Luis Diaz'ın golü sırasında hakem Simon Hooper ile VAR hakemi Darren England arasında konuşulanları ve Curtis Jones'un oyundan atılması da dahil olmak üzere diğer çekişmeli olayları gözler önüne serecek.

NE OLMUŞTU?

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham'ın Liverpool'u 2-1 yendiği maçta Luis Diaz'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiş ve Premier Lig Merkez Hakem Kurulu, pozisyonda gol kararı verilmesi gerektiğini açıklamıştı. İngiltere Profesyonel Hakemler Kurulu, daha sonra yaptığı açıklamada, iki hakemin bu haftaki karşılaşmalardaki görevlerinden alındığı belirtmişti.