Burnley - Liverpool maç özeti! (VİDEO) Burnley - Liverpool maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BURNLEY - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ

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BURNLEY - LİVERPOOL MAÇI ÖZETİ İZLE

Burnley - Liverpool maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

BURNLEY - LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Burnley - Liverpool maçı 2-0'lık Liverpool üstünlüğü ile sona erdi.

BURNLEY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMANDI?

Burnley - Liverpool maçı 26 Aralık 2023 günü oynandı.

BURNLEY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Burnley - Liverpool maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.