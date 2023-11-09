Liverpool Futbolcusu Luis Diaz'ın Kaçırılan Babası Serbest Bırakıldı

Premier Lig takımlarından Liverpool forması giyen futbolcu Luis Diaz'ın 13 gün önce Kolombiya'da kaçırılan babasının, gerillalar tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu. Baba Diaz, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyeleri tarafından Birleşmiş Milletler ve Katolik kilisesi yetkililerine teslim edildi.

Premier Lig takımlarından Liverpool forması giyen futbolcu Luis Diaz'ın 13 gün önce Kolombiya'da kaçırılan babasının, gerillalar tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu.

Polis kaynakları ve yerel medyanın aktardığı bilgilere göre, Kolombiyalı futbolcunun babası Luis Manuel Diaz, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyeleri tarafından Birleşmiş Milletler ve Katolik kilisesi yetkililerine teslim edildi.

Baba Diaz, Barrancas'ta 28 Ekim'de kaçırılmıştı.

Aynı gün futbolcunun annesi de kaçırılmış ancak birkaç saat içinde serbest bırakılmıştı.

Yerel medya, Diaz'ın askeri helikopterle Valledupar şehrine gittiğini ve burada ailesine teslim edilmeden önce tıbbi muayeneden geçirileceğini duyurdu.

Yetkililer ayrıca Diaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve kötü muamele izine rastlanmadığını söylediler.

El Tiempo gazetesine göre, çiftin yaşadığı mahallede duygusal sahneler yaşandı ve aile üyeleri kutlama için arabalarıyla sokaklarda dolaştı.

Çoğunun Luis Diaz'ın adını taşıyan 23 numaralı Liverpool formaları giydiği bildirildi.

Luis Diaz'ın anne ve babası, kuzeydeki La Guajira eyaletinin Barrancas kentinde bir benzin istasyonunda durdukları sırada silahlı kişiler tarafından saldırıya uğrayıp kaçırılmıştı.

Kaçıranlar daha sonra Luis Diaz'ın annesi Cilenis Marulanda'yı polisin yaklaşması üzerine bir arabada bırakmış, ancak babasını sürükleyerek götürmüştü.

Polis başlangıçta kaçırılmanın büyük olasılıkla bir çete tarafından yapıldığını söyledi.

Ancak şu anda gerilla grubuyla barış görüşmeleri yürüten bir hükümet heyeti daha sonra kaçırma olayının "ELN'ye ait bir hücre" tarafından gerçekleştirildiğine dair "resmi bilgiye" sahip olduğunu açıkladı.

Kolombiya'nın halen aktif başlıca gerilla grubu olan ELN 1964'ten beri devlete karşı savaşıyor ve 2500 üyesi olduğu tahmin ediliyor.

Grubun en aktif olduğu bölge ise baba Luis Manuel Diaz ve eşinin yaşadığı Venezuela sınırı.

Kaçırılma olayı, milli takımda da oynayan Luis Diaz'ın son derece popüler olduğu Kolombiya'da öfkeye neden oldu.

Liverpool takımı da Diaz'a desteğini sundu. Pazar günü Luton Town'a karşı bir gol atan Diaz, formasının altındaki İspanyolca "babama özgürlük" yazılı tişörtünü gösterdi.

İngiltere Premier Ligi'ndeki maçtan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada 26 yaşındaki Diaz, "Her saniye, her dakika endişemiz artıyor" demişti.