Virgil van Dijk Chelsea'yi yıktı! İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon Liverpool

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile Arsenal kozlarını paylaştı. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 1-0 kazandı.

VAN DIJK ATTI, KUPA GELDİ

Liverpool'a kupayı getiren golü 118. dakikada deneyimli kaptanı Virgil van Dijk kaydetti.

İKİ GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Chelsea'nin 33. dakikada Sterling ile, Liverpool'un ise 60. dakikada Van Dijk ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

LIVERPOOL YİNE KAZANDI

2022 yılında yine Chelsea'yi devirerek kupaya uzanan Liverpool bu finalde de Chelsea'yi yenerek toplamda 10. kez bu kupayı kazandı ve Lig Kupası'nı en çok kazanan takım olma unvanını korudu.

CHELSEA YİNE FİNAL KAYBETTİ

Liverpool, 10. kez kupaya uzanırken mağlup olan Chelsea ise bir rekora imza attı. Chelsea, İngiltere kupalarında oynadığı son 6 final maçında mağlup oldu.