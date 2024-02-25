Virgil van Dijk Chelsea'yi yıktı! İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon Liverpool
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 118'inci dakikada Virgil van Dijk'ın golüyle 1-0 mağlup etti ve kupayı kazandı. Liverpool, bu sonuçla Lig Kupası'nı en çok kazanan takım olma unvanını korudu.
İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile Arsenal kozlarını paylaştı. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Liverpool 1-0 kazandı.
VAN DIJK ATTI, KUPA GELDİ
Liverpool'a kupayı getiren golü 118. dakikada deneyimli kaptanı Virgil van Dijk kaydetti.
İKİ GOL VAR'DAN DÖNDÜ
Chelsea'nin 33. dakikada Sterling ile, Liverpool'un ise 60. dakikada Van Dijk ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
LIVERPOOL YİNE KAZANDI
2022 yılında yine Chelsea'yi devirerek kupaya uzanan Liverpool bu finalde de Chelsea'yi yenerek toplamda 10. kez bu kupayı kazandı ve Lig Kupası'nı en çok kazanan takım olma unvanını korudu.
CHELSEA YİNE FİNAL KAYBETTİ
Liverpool, 10. kez kupaya uzanırken mağlup olan Chelsea ise bir rekora imza attı. Chelsea, İngiltere kupalarında oynadığı son 6 final maçında mağlup oldu.