Liverpool'un forveti Luis Diaz'ın babası kaçırıldı

İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool'un forveti Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz'ı kaçıran ve rehin tutan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), Diaz'ın serbest bırakılması için 'güvenlik garantisi' talep etti.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool'un forveti Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz'ı kaçıran ve rehin tutan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), Diaz'ın serbest bırakılması için "güvenlik garantisi" talep etti.

Kolombiya medyasında yer alan haberlere göre gerilla örgütü ELN, Diaz'ın babası için asker ve polis tarafından yürütülen arama operasyonunun "serbest bırakılmasını geciktireceğini ve riskleri artıracağını" açıkladı.

ELN, Luis Manuel Diaz'ı "mümkün olan en kısa sürede" serbest bırakma niyetini yineledi.

Örgütten komutan Jose Manuel Martinez Quiroz imzasıyla yapılan açıklamada, "Hükümet güçleriyle olay yaşanmaması için çaba gösteriyoruz. Bölgede askerler halen varlıklarını sürdürüyor, yoğun arama operasyonunun parçası olarak uçuşlar gerçekleştiriyor, yayınlar yapılıyor ve ödüller veriliyor" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Bu durum, Luis Manuel Diaz'ı risk altında olmadığı bir ortamda serbest bırakma planının hızlı ve güvenli bir şekilde uygulanmasına olanak vermiyor. Eğer bölgedeki operasyonlar devam ederse, Diaz'ın serbest bırakılması gecikir ve riskler artar.

"Diaz Marulanda ailesinin acısını anlıyoruz. Kurtuluş operasyonunun gelişmesi için güvenlik garantileri alır almaz kendisini serbest bırakma sözümüzü tutacağız."

Luis Manuel Diaz, 28 Ekim'de Kolombiya'nın Barrancas kentinde eşiyle birlikte silah zoruyla kaçırılmıştı.

Diaz'ın eşi Cilenis Marulanda bir süre sonra bir aracın içinde terk edilmiş şekilde bulunmuştu.

Luiz Diaz ise babasını kaçıranlara, onu derhal serbest bırakmaları ve "acı dolu bekleyişe" son vermeleri çağrısı yapmıştı.

26 yaşındaki Luiz Diaz, Kolombiya milli takımında da forma giyiyor.

Diaz, anne ve babasının kaçırılması sonrası forma giydiği ilk maçta, Luton Town-Liverpool maçında takımının tek golünü attı, karşılaşma 1-1 bitti.

Diaz, golü sonrası, üzerinde "Babaya özgürlük" yazan tişörtünü gösterdi.

Daha sonra açıklama yapan Diaz, "Bu acı dolu bekleyişe son verilmesini ve babamın bir an önce serbest bırakılmasını rica ediyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Güvenlik kamerası görüntüleri, Luiz'in anne ve babasının sürdüğü arabanın motosikletli bir grup tarafından takip edildiğini, yaşadıkları Barrancas kentinde bir benzincide yakıt almak için durduklarında da, çiftin silah zoruyla kaçırıldıklarını gösteriyor.

Yüzlerce polis ve asker, Luiz'in babasını arıyor.

Bugüne kadar kaçırma sırasında kullanıldığı düşünülen iki motosiklet ve bir de otomobil bulundu.

Hükümetin ELN ile müzakerelere delegasyonunun başında bulunan Otty Patino Luis Manuel Diaz’ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Patino, “ELN’e rehin almanın kriminal bir faaliyet olduğunu, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve örgütün mevcut müzakereler kapsamında insan kaçırmaya son verme taahhütlerinin bulunduğunu hatırlatırız.”

1964’te kurulan ELN, Kolombiya’da en büyük aktif gerilla örgütü. Örgütün yaklaşık 2 bin 500 üyesi olduğu sanılıyor.

ELN'in en güçlü olduğu bölge de, Lusi Manuel Diaz ve eşi Cilenis Marulanda’nın da yaşadığı Venezuela sınırına yakın bölger.

Daha önce ELN’le barış anlaşması imzalama girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun “tam barış” stratejisi kapsamında gerillalarla müzakereler tekrar başlamıştı.

Bogota yönetimi ve ELN, 6 aylık bir ateşkes için anlaşmış, ateşkes 3 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.