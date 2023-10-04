Tottenham-Liverpool maçındaki hakem tartışmalarının ardından VAR kayıtları açıklandı

İngiltere Premier Lig’in yedinci haftasında Tottenham Hotspur’un evinde Liverpool’la oynadığı maçta konuk takımın kaydettiği ancak ofsayt nedeniyle verilmeyen bir gole ait video yardımcı hakem (VAR) kayıtları açıklandı.

İngiltere Premier Lig’in yedinci haftasında Tottenham Hotspur’un evinde Liverpool’la oynadığı maçta konuk takımın kaydettiği ancak ofsayt nedeniyle verilmeyen bir gole ait video yardımcı hakem (VAR) kayıtları açıklandı.

Maçın ilk yarısında Liverpool’un hücum oyuncusu Luis Diaz tarafından atılan golün iptal kararı futbol kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuştu.

Liverpool, 2-1 kaybettiği maçın ardından yetkili hakem kurulu PGMOL’den VAR kayıtlarını açıklamasını talep etmişti.

VAR hakemi Darren England, Diaz’ın golü için yardımcı hakem tarafından verilen hatalı ofsayt kararını iptal etmedi.

Yayımlanan ses kaydında England, kontrollerin "mükemmel" olduğunu söylüyor ve hata yapıldığını fark ettiğinde ise küfür ediyor.

PGMOL, hatanın "konsantrasyon ve odak kaybı" sonucu olduğunu belirtti.

Premier Lig ise Cumartesi günkü olayla ilgili VAR sürecindeki "sistemsel zayıflıkları" vurguladı.

Klopp: Maç tekrar edilsin

Liverpool menajeri Jurgen Klopp ise VAR kayıtlarının ardından maçın tekrar edilmesini istedi.

Klopp, "Böylesi bir şey hiç yaşanmadı. Bu yüzden yapılması gerekenin maçın tekrar edilmesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Liverpool'un bu doğrultuda henüz resmi bir talebi bulunmuyor. Klopp, bu konuyla ilgili sorulan bir soruya, "Şu aşamada elimizdeki bilgilere hala bakıyoruz" yanıtını verdi.

"Ses kaydı hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu açık bir hata. Böyle durumlar için çözümler olmalı. Sonuç olarak tekrar oynanması gerekmeli. Ama muhtemelen böyle bir şey olmayacak."

Ligin önde gelen iki takımı arasında Londra’da oynanan maç henüz 0-0 iken, rakibi Yves Bissouma’ya sert bir müdahalede bulunan Liverpool oyuncusu Curtis Jones, VAR’ın uyarısı sonrasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Ardından da maçın 34’üncü dakikasında Diaz, Mohammed Salah’ın pasıyla rakip fileleri sarsarak durumu 1-0’a getirdi.

Ancak pozisyonun hemen ardından yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve ofsayt kararı verdi.

Yayımlanan ses kaydına göre daha sonra ise hakemler arasında şu diyalog yaşandı:

VAR : Diaz, olası ofsaytta.

Yardımcı hakem 1: Ofsayt için geri dönüyoruz, dostum.

VAR : Ofsaytı kontrol ediyorum. Bekleyin.

England ve yardımcısı Dan Cook ile birlikte görüntü operatöründen oluşan VAR ekibi, pozisyonu tekrardan izleyerek değerlendirmelere başladı.

Ekip, top Salah’ın ayağından çıktığı ve Diaz’ın hareketlendiği anı belirlemeye çalıştı.

VAR : Topun ayaktan çıktığı anı verin, hadi. Lütfen topa vurduğu an.

Hakem : Tamam, endişelenme dostum.

Operatör : Buyrun.

Hakem : Bekle, tamam.

Operatör : Sadece dar bir açı alalım.

VAR : Evet, bana bundan sonraki kare için 2D çizgi verin. Bundan sonraki iki kare için.

Operatör : İkinci kareye mi?

VAR : Bu iyi. Mükemmel evet. Sol ayağın üstüne 2D çizgi.

Operatör : Açıları değiştireyim.

VAR : Sanırım Romero olabilir?

Operatör : Sanırım bu açı daha iyi olabilir? Bu açı tamam mı?

VAR : Evet.

Operatör : Ayakkabının üzerine 2D çizgi. Evet, tamam.

VAR : Ve durdur.

England, bu noktada orta hakem Simon Hooper'a kontrolün tamamlandığını söyledi. Bu da ofsayt kararının doğru olduğu ve maçın Tottenham’ın serbest vuruşuyla yeniden başlayabileceği anlamına geliyor.

VAR : Kontrol tamamlandı, kontrol tamamlandı. Bu iyi, mükemmel (Top Salah’ın ayağından çıktığı anda Diaz'ın net bir şekilde son rakip oyuncunun gerisinde olduğunu gösteriyor). Ofsayt.

Hakem : Teşekkürler dostum.

VAR : Teşekkür ederim dostum.

Hakem : İyi iş çocuklar. İyi bir süreç.

Hooper, Diaz'ın VAR tarafından ofsayt olarak değerlendirildiğini oyunculara bildiriyor ve oyunu yeniden başlattı.

VAR ekibi ise bunun hatalı bir karar olduğunu fark etmeye başladı.

Operatör, Diaz için ofsayt bayrağı kaldırıldığı konusunda England’a uyarıda bulundu. Yani operatör kontrolün, Diaz’ın çizginin gerisinde oldup olmadığını görmek için yapıldığını söylüyor. yardımcı VAR Cook ise yanlış kararı verdiklerini doğruladı.

Operatör : Bekle, bekle, bekle, bekle. Sahada verilen karar ofsayttı. Bu tamam mı sence?

Yardımcı VAR : Evet

Operatör : Sonuçtan memnun musun?

Yardımcı VAR : Bu yanlış Daz.

VAR : Ne?

Operatör : Sahadaki karar ofsayttı. Bu görüntüden memnun musun? Evet, çizginin gerisinde. Onlara verdiğimiz görüntü çizginin gerisinde.

Yardımcı VAR: Oynattı. Ofsaytı verdi.

VAR : Oh! [küfür]

England’ın hata yapıldığını fark ettiği esnada, Liverpool sol beki Andy Robertson ve Diaz ile hücuma kalktı.

Tottenham savunma oyuncusu Cristian Romero ise top Salah'a ulaşmadan önce kayarak girerek topu saha dışına attı. Liverpool'un taç atışı öncesinde oyun tekrar durdu.

Bu noktada, VAR ekibinden farklı bir odada bulunan VAR Operasyonları Müdürü Oli Kohout kararı düzeltme girişiminde bulunmak için oyunun durdurulması gerektiğini söyledi.

Operatör : Oyunu durdur durdur. Oli, durduralım dedi. Durduralım diye Oli diyor.

VAR : Pardon.

Operatör : Oli, oyunu durdurmamızı söylüyor. Karar, ofsayt olmadığı yönünde.

VAR : Hiçbir şey yapamıyorum.

Operatör : Oli durdurun diyor. Oli durdurun diyor.

VAR : Oli?

Dördüncü hakem : Evet.

Operatör : Oyunu beklet, oyunu beklet. Oyunu durdur.

VAR : Oyunu yeniden başlattılar. Hiçbir şey yapılamıyor, hiçbir şey yapılamıyor.

Yardımcı VAR : Evet, oyunu yeniden başlattılar. Evet.

VAR : Hiçbir şey yapılamıyor

Yardımcı VAR : Hayır

VAR : Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum.

VAR : [küfür]

Oyun, Liverpool'un taç atışıyla devam etti.

İki dakika sonra Son Heung-min Tottenham'ı öne geçirdi.

Liverpool, ilk yarı uzatma dakikalarında Cody Gakpo'nun attığı golle yanıt verdi, ancak Diogo Jota'nın kırmızı kart görmesi sonucu dokuz kişi kalan konuk ekip, Joel Matip'in kendi kalesine attığı golle mağlup oldu.

Ses kaydı nasıl yayımlandı?

Cumartesi günkü Premier Lig maçındaki olayın ardından Liverpool, "sporun bütünlüğünün zedelendiğini" söyledi.

PGMOL, golün iptal edilmesi kararının "önemli bir insan hatası" olduğunu belirtti.

PGMOL, ses kaydıyla beraber yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"VAR, odak ve konsantrasyon kaybı nedeniyle kararı gözden kaçırdı. Yanlışlıkla 'kontrol tamamlandı' mesajını verdi. Sahadaki karar da hatalı bir şekilde VAR tarafından onaylandı.

"[VAR hakemi] bunu, yardımcı VAR hakemi (AVAR) ile hiçbir diyalog kurmadan yaptı. Maç hemen yeniden başladı.

"Birkaç saniye sonra, operatör ve ardından da AVAR, kontrolün tamamlandığı kararı ile ilgili soru işaretlerini VAR hakemine iletti. VAR’dan oluşturulan görüntünün incelenmesi talep edildi, sahadaki orijinal kararın ofsayt olduğunu belirtildi.

"VAR ekibi daha sonra oyunun o noktada durdurulup durdurulamayacağını değerlendirdi.

"Ancak VAR ve AVAR, VAR protokolünün buna izin vermeyeceğine karar verdi. Oyun başladığı için müdahalenin mümkün olmadığı sonucuna vardılar."

Liverpool Jones'un VAR müdahalesi ardından gördüğü kırmızı kartına da itiraz etti. Ancak bu itiraz sonuçsuz kaldı. Jones üç maçlık bir ceza alacak.

Yaşananlar VAR'da değişikliklere yol açar mı?

PGMOL, olayda standartların "beklentilerin altında kaldığını" doğruladı.

Cumartesi günkü maçtan hemen sonra Liverpool'a hatayı kabul ettiğini belirtti.

Kulüp ve diğer 19 Premier Lig kulübü ile paylaşılan "ayrıntılı" bir raporun yanı sıra "ana öğrenmeler ve hemen alınan önlemler" içeren bir raporun paylaşıldığını ekledi.

Kurum, “atılan acil adımlar ve olaydan çıkarılan derslerin” yer aldığı ayrıntılı bir raporun Liverpool dahil tüm Premier Lig kulüpleriyle paylaşıldığını belirtti.

"Çıkarılan derslerin gelecekteki hataların riskini azaltacağı" ifade edildi.

Yeni bir VAR İletişim Protokolü, sahadaki kararlarla ilgili hakem ile VAR ekibi arasındaki iletişimi artırmak için geliştirilecek.