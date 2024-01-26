Michael Owen, görme kaybı yaşayan oğlunun yeniden görebilmesi için gözlerini verirdi

İngiltere milli takımı ve Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un eski forvet oyuncusu Michael Owen, görme kaybı yaşayan oğlunun yeniden görebilmesi için "Mümkün olsa gözlerimi onunla değiştirirdim" dedi.

Babasının izinden gitmeyi uman ve kendisi de bir futbolcu olan 17 yaşındaki James Owen'a 8 yaşındayken dejeneratif bir göz rahatsızlığı olan Stargardt hastalığı teşhisi kondu.

BBC'ye konuşan Michael, "Eğer ona gözlerimi verebilseydim verirdim. James'in tekrar görebilmesi için sahip olduğum her kuruşu verirdim" dedi.

James üst düzey futbolculardan oluşan bir aileden geliyor. Babası Michael, Liverpool ve Real Madrid gibi kulüplerde hücum oyuncusu olarak oynadı ve daha sonra biraz tartışmalı bir şekilde Liverpool'un rakibi Manchester United forması giydi.

Michael'ın babası Terry Owen ise futbol kariyerine 1966 yılında Everton'da başladı.

Futbol James'in kanına işlemişti ancak Owen ailesi küçük oğullarında alışılmadık bir şeyler olduğunu yavaş yavaş fark etti.

Top ayağındayken James iyi bir oyuncuydu, ama sık sık pasları takip edemiyor ya da sahanın ilerisindeki oyuncuların hareketlerini anlayamıyordu.

James, daha büyük sahalarda oynamakta zorlandığında ve her şey çok hızlı gelmeye başladığında bu durumun endişe verici olduğunu anladığını söylüyor.

Öte yandan Michael, evde ya da tatilde aile fotoğrafları çekmeye çalışırken oğlunun fotoğraf makinesine bakmak yerine hep yana baktığı için bir süre zorluk yaşadığını anlatıyor.

Michael göz uzmanının teşhisini ise bir "darbe" diye niteliyor.

James, Stargardt hastalığı nedeniyle "merkezi görüşü bulanık".

"İyi bir çevresel görüşe" sahip olmasına rağmen "farklı renkleri ve ışıkları görmekte zorlanıyor".

Kraliyet Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü'ne göre Stutgardt hastalığı, retinanın merkezi kısmı olan makulayı etkileyen ve görmenin azalmasına neden olan kalıtsal bir göz hastalığı.

Michael, "Bir ebeveyn olarak her şeyin mükemmel olmasını istersiniz ama tabii ki üzücü bir dönemdi" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Geleceği düşünüyorsunuz. Araba kullanabilecek mi? Çalışabilecek mi? Tüm bunlar aklınızdan geçiyor."

James, diğer görme engelli insanların da uyguladığı bazı taktiklerle hastalığıyla mücadele etmeyi öğrendiğini söylüyor.

James, "Babamın kazağının ne renk olduğunu fark ediyorum. Böylece eğer dışarı çıkarsam onu yüzünden değil renginden tanıyabilirim çünkü ayrıntıları çıkarmakta zorlanıyorum" diyor.

Baba ve oğul, James'in görme kaybını ve futsalı (salon futbolunu) inceleyen ilk belgeselleri, Futbol Herkes İçin'i yayımlamaya hazırlanıyor.

İkili, Birmingham'da düzenlenen 2023 Görme Engelliler Dünya Kupası'nda oynayan görme engelli İngiltere futsal takımını takip ediyor.

Futsal daha küçük, kapalı bir sahada, çok fazla sekmeyen daha ağır bir topla oynanıyor.

Oyuncular görme engellerine göre sınıflandırılıyor ve oyuncu sayısı sınırlanıyor. Kaleciler görme engelli değil, ancak kaleyle sınırlılar.

Futbolu bir kenara bırakmış olsa da James "bir sürü hayalim var" diyor.

İşletme okuyan James, bunu çok severek yaptığını ve gelecekte kendi işinin sahibi olmayı umduğunu, ancak bunun ne olabileceği konusunda seçeneklerini açık tuttuğunu söylüyor.

Michael ise gülerek, "30 yıl sonra ben emekli olduğumda, muhtemelen 'aile imparatorluğunu' o devralacak," diyor.