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Jürgen Klopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen ilan etti

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Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Alman hoca açıklamasında, "Enerjimin sonuna geldim. Bu kararı bir noktada almak zorundayım. Şu anda iyiyim ama bu görevi tekrar, tekrar, tekrar yapamam. Birlikte geçirdiğimiz bunca sürenin hatırına size doğruları ben söylemek istedim." dedi.

Premier Lig ekibi Liverpool ile sayısız başarıya imza atan Jürgen Klopp, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacağını açıkladı.

"ENERJİMİN SONUNA GELDİM"

Klopp yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda Liverpool menajerliği görevinden ayrılacağım. Birçok insan için bu kararım şok olabilir. Bunu açıklamaya çalışabilirim. Bu kulüpteki her şeyi çok seviyorum. Bu şehri, taraftarları, takımı, teknik heyeti, her şeyi seviyorum. Yine de bu kararı vermek zorundayım. Bunu nasıl söyleyebilirim? Enerjimin sonuna geldim. Bu kararı bir noktada almak zorundayım. Şu anda iyiyim ama bu görevi tekrar, tekrar, tekrar yapamam. Birlikte geçirdiğimiz bunca sürenin hatırına size doğruları ben söylemek istedim." ifadelerini kullandı.

KLOPP'UN KARNESİ

15/16 sezonundan bu yana Liverpool'u çalıştıran Klopp, Kırmızılar'ın başında şimdiye kadar 464 maça çıktı. Alman hoca bu karşılaşmalarda 2.07'lik puan ortalaması tutturdu. Klopp, Liverpool ile 2018/2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, 19/20 sezonunda ise Premier Lig'de mutlu sona ulaştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jürgen Klopp Liverpool Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Her şey para demek değil diyenler de var İmparatore duysun

14
0
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İsmail TAŞ:

Bizim hayal bile edemeyeceğimiz başarılardan adam sıkılmış . bu yüzden İŞTE PREMİER LİG BU ??????

7
1
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