Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı nereden izlenir?

7 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Liverpool - Manchester City maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Liverpool - Manchester City CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Liverpool- Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool- Manchester City maçı ne zaman?

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Manchester City arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Türkiye'de Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV ve Bein Sports beIN Connect kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 3, Digiturk platformunda 79. kanalda, Kablo TV'de 234. numaralı kanalda yer alarak, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Bein Sports Tod TV, Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek numaralı kanallar arasında bulunmaktadır. Aynı şekilde Bein Sports beIN Connect de Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Liverpool-Manchester City maçı, 10 Mart Pazar günü oynanacak ve mücadele Türkiye saatiyle saat 18:45'te başlayacaktır. Maç, Liverpool'daki Anfield Stadyumu'nda gerçekleşecektir.