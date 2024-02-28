Manchester City 6 golle kazandı, Erling Haaland 5 golle coştu rekora ortak oldu

İngiltere FA Kupası son 16 turunda Luton Town ve Manchester City karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 6-2 kazanan City, çeyrek finale yükselen taraf olurken, attığı 5 golle Erling Haaland geceye damgasını vurdu. Haaland'ın 5 golünden 4'ünün asisti ise sakatlıktan kısa bir süre önce dönen Kevin de Bruyne'den geldi. Maçın ilk 40 dakikasında 3 gol kaydeden Haaland, 55 ve 58'de 2 gol daha attı ve 60 dakikada 5 gol kaydetti. City'nin 5.golünü Kovacic'ten geldi.

Haaland, attığı 5 golle George Best'ten sonra bir FA Kupası eşleşmesinde 5 gol atan ilk isim oldu. Ayrıca Haaland, Manchester City kariyerinde çıktığı 83 maçta 79 gol kaydetti, 16 asiste imzasını attı.