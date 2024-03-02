Nottingham Forest - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nottingham Forest - Liverpool maçı nereden izlenir?

2 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Nottingham Forest - Liverpool maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Nottingham Forest - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Nottingham Forest - Liverpool CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Nottingham Forest- Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nottingham Forest- Liverpool maçı ne zaman?

NOTTİNGHAM FOREST - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Türkiye'de Bein Sports 3 ve beIN Sports Tod TV kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 3, Digiturk platformunda 79. kanalda, Kablo TV'de ise 234 numaralı kanalda yer almakta olup, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayınlanacaktır. Ayrıca, beIN Sports Tod TV de Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek numaralı kanallar arasında yer almaktadır.

Nottingham Forest-Liverpool maçı, 02 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek ve müsabaka Türkiye saatiyle saat 18:00'da başlayacaktır. Maç, Nottingham şehrinde bulunan City Ground Stadyumu'nda oynanacak.