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Fenerbahçe'de harikalar yaratan Szymanski'nin en büyük hayranı Jürgen Klopp

Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir'i 4-0 yendiği mücadeleyi değerlendiren Murat Kosova, karşılaşmanın yıldızlarından Sebastian Szymanski'yi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'un çok beğendiğini ve en büyük hayranlarından biri olduğunu söyledi.