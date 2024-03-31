Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Brighton maçı nereden izlenir?

31 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Liverpool - Brighton maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Liverpool - Brighton CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Liverpool- Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool- Brighton maçı ne zaman?

LİVERPOOL - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Brighton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, 31 Mart Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Maç, Türkiye'de Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Anfield Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadele, futbol tutkunları için heyecan dolu anlar sunacak.