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Trabzonspor'un Thiago aşkı bitmiyor! Son bir hamle daha yapacaklar

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Trabzonspor, Liverpool'un yıldızı Thiago Alcantara'yı renklerine bağlamak için bastırıyor. Bordo-mavililer, transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala dünyanın en iyi orta sahalarından biri olarak gösterilen futbolcuyu ikna etmeye çalışacak. Trabzonspor, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan futbolcuya imza parası teklif ederek, bonservis ödememeyi planlıyor.

Trabzonspor'un Thiago aşkı bitmiyor. Dünyaca ünlü orta saha için gözünü karartan bordo-mavililer, sınırları zorluyor.

SON BİR HAMLE YAPILACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Trabzonspor, Thiago için transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala son bir hamle daha yapacak. Bordo-mavililer, Brezilyalı orta sahayı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İMZA PARASI VERİLECEK

Liverpool ile sözleşmesinin son senesine giren Thiago'ya imza parası da ödenecek. Böylece Trabzonspor, transferi bonservis parası ödemeden bitirmeyi deneyecek.

Trabzonspor'un Thiago aşkı bitmiyor! Son bir hamle daha yapacaklar

Trabzonspor'un Thiago aşkı bitmiyor! Son bir hamle daha yapacaklar

Trabzonspor'un Thiago aşkı bitmiyor! Son bir hamle daha yapacaklar

Kaynak: Haberler.com / Spor

Thiago Alcantara Trabzonspor Spor Haberler

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