Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Liverpool Evinde Crystal Palace'a 1-0 Mağlup Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool evinde karşılaştığı Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.

Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool Anfield'da, Crystal Palace ile mücadele etti. Konuk ekip 14. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi takım maçı çevirmek için hamleler yapsa da istediği golü bir türlü bulamadı ve Liverpool sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla 71 puanda kalan Jürgen Klopp'un öğrencileri son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında geriye düştü.

Ligde 5 hafta sonra kazanan Crystal Palace ise puanını 33 yaptı ve 14. sıraya yükseldi.

Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Fulham'a konuk olacak. Crystal Palace da evinde West Ham United ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Liverpool Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

14-15 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 15 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Nisan günün maçları nereden izlenir? İran neden İsrail'i vuruyor? İşte İran'ın İsrail'e saldırmasının nedeni! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Kastamonuspor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kastamonuspor - Amedspor maçı CANLI İZLE! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Pendik Belediyesi hangi parti? Pendik Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title