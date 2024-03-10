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Liverpool ile Manchester City berabere kaldı

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Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Liverpool ile Manchester City 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip öne geçerken, Liverpool penaltıdan gol atarak skoru eşitledi. Maçta başka gol olmadı ve taraflar 1'er puanı paylaştı. Liverpool 2. sırada, Manchester City ise 3. sırada yer alıyor.

Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Liverpool ile Manchester City 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool ile Manchester City, Anfield Road'da karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekip, 23. dakikada John Stones'un attığı golle öne geçen taraf oldu. Maviler, ilk yarıyı da bu skorla tamamlamayı başardı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 50. dakikada Alexis Mac Allister'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi. Başka gol olmayan maçta, taraflar 1'er puanı paylaştı. Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 64'e yükselterek lider Arsenal'in ardından 2. sırada yer alırken Maviler ise 63 puanla 3. sırada bulunuyor.

Klopp ve Guardiola çekişmesi son kez

Mücadelenin bir diğer önemi ise 2 teknik adam arasında yaşandı. Uzun yıllardır ekol kabul edilen iki başarılı çalıştırıcı, bu heyecanı son kez yaşadı. Liverpool'un Alman Teknik Direktörü Jurgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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