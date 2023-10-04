Süper Lig'de alışık olduğumuz tartışmaların bir benzeri dünyanın en iyisi olarak gösterilen Premier Lig'de yaşandı. Tottenham maçında Liverpool'un VAR'ın hatası sonrası iptal edilen golü nedeniyle ülke futbolu ayaklanırken Kırmızılar'ın hocası Jürgen Klopp, mücadelenin tekrar edilmesini talep etti.

Sanki İngiltere değil, Türkiye! Liverpool'dan VAR kayıtları açıklanan maç için olay talep

İngiltere Premier Lig'de oynanan Tottenham- Liverpool maçında yaşanan VAR hatasının yankıları hala sürüyor. VAR kayıtlarının yayınlanması sonrası Liverpool'un mücadelede golünün verilmediği tescillenirken İngiliz devinin hocası Jürgen Klopp, maçın tekrarlanmasını istediğini ancak bunun gerçekleşmesini mümkün görmediğini belirtti.

"BENCE ÇÖZÜM YOLU HALA BULUNABİLİR"

Jürgen Klopp konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakem ile VAR arasındaki ses kayıtlarını dinlemem hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu hatanın neden olduğuyla pek ilgilenmiyorum. Sonucu gördüm, bir gol gördüm ve sayılmadığını da gördüm. Bu konuyu doğru bir şekilde ele almamız gerçekten çok önemli. Hakemler bunu bilerek yapmadılar. Bunu unutmamak gerekiyor. Evet, büyük bir hata yaptılar. Çok bariz bir hataydı. Bence çözüm yolu hala bulunabilir. Bence, bu maçın tekrar edilmesi tek çözüm yolu ama böyle bir şeyi muhtemelen yapmayacaklar." dedi.

VAR tarafından iptal edilen gol öncesi yaşanan pozisyon

"MAÇI TEKRAR EDİN VE DURUM DÜZELSİN"

Alman hoca ayrıca, "Sorunlar ortada ama çözülebilir. Hakemlerin en iyi kararları verebilecekleri bir ortam yaratmaya çalışmalıyız. Böyle hataların önüne mutlaka geçilebilir. Bizim maçtaki yaşanan hatanın ise çözüm yolu belli, maçı tekrar edin ve durum düzelsin." ifadelerini kullandı.