Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Manchester City, Crystal Palace'ı mağlup ederek liderlik yarışını sürdürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'ı 4-2 mağlup ederek, maç fazlasıyla lider Liverpool ile puanını eşitleyerek zirve takibi sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 3. dakikasında Jean-Philippe Mateta'nın golüyle geriye düşen City, Kevin de Bruyne'nin golüyle devre arasına 1-1 beraberlikle girdi. İkinci yarının 47. dakikada Rico Lewis, 66. dakikada Erling Haaland ve 70. dakikada Kevin de Bruyne'nin golleriyle skoru 4-1'e getiren Manchester City, Odsonne Edouard'ın 86. dakikada attığı gole engel olamadı ve mücadeleyi 4-2'lik skorla kazandı. Bu maçla birlikte puanını 70'e yükselten maviler, lider Liverpool ile puanını eşitledi ve zirve takibini devam ettirdi.

Kevin de Bruyne, City formasıyla 100. golünü attı

Crystal Palace karşısında mücadeleyi 2 gol, 1 asistle tamamlayan 32 yaşındaki futbolcu Kevin de Bruyne, Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 100. kez gol sevinci yaşadı. 9 sezondur City forması giyen Belçikalı futbolcu, Premier Lig'de 67, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15, FA Cup'ta 8 ve Lig Kupası'nda 10 olmak üzere toplamda rakip fileleri 100 kez havalandırdı.

Erling Haaland, 34 gün sonra gol sevinci yaşadı

Premier Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Erling Haaland, Crystal Palace karşısında attığı golle bu sezon ligde 19. golünü kaydetti. Norveçli yıldız futbolcu, 34 gün aradan sonra ligde gol atma başarısı gösterdi. Halaand, sol olarak ligin 27. haftasında konuk ettikleri Manchester United karşısında gol sevinci yaşamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manchester Liverpool Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title