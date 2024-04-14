Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE!

14 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Liverpool - Crystal Palace maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Liverpool - Crystal Palace CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Liverpool- Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool- Crystal Palace maçı ne zaman

LİVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Liverpool-Crystal Palace karşılaşması saat 16:00'da başlayacak ve Liverpool'un efsanevi stadyumu Anfield'da gerçekleşecek.

Liverpool ile Crystal Palace arasındaki heyecan dolu mücadele, 14 Nisan Pazar günü gerçekleşecek. Bu önemli İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 3'ü Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlemek mümkün olacak. Ayrıca, beIN Sports Tod TV kanalı da Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişilebilir olacak.