Avrupa Lig'inde kuralar çekildi! Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a dişli rakip

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi ve eşleşmeler belli oldu.

SPARTA PRAG'A DİŞLİ RAKİP

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Dün akşam Galatasaray'ı eleyen Sparta Parag, İngiliz devi Liverpool ile eşleşti.



İşte eşleşmeler;