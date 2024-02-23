Üye Girişi
Haberler

Avrupa Lig'inde kuralar çekildi! Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a dişli rakip

Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Dün akşam Galatasaray'ı eleyen Sparta Parag Liverpool ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi ve eşleşmeler belli oldu.

SPARTA PRAG'A DİŞLİ RAKİP

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Dün akşam Galatasaray'ı eleyen Sparta Parag, İngiliz devi Liverpool ile eşleşti.

Kuradan dünya devi çıktı! Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a dişli rakip

İşte eşleşmeler;

  • Sparta Prag - Liverpool
  • Marsilya - Villarreal
  • Roma - Brighton
  • Benfica - Rangers
  • Freiburg - West Ham United
  • Sporting - Atalanta
  • Milan - Slavia Prag
  • Karabağ - Bayer Leverkusen
Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Spor Haberler

500

Yorumlar (2)

Sebastian Szymanski:

Peri masalı devam mı edecek yoksa #Karabağ :)

10
2
yanıtYanıtla
Netherill:

liverpool galatasaray eşleşmesi daha güzel olurdu diye düşünüyorum ama kısmet değilmiş.

5
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title