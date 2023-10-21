İngilizler de tepkisini koydu! Liverpool-Everton derbisinde Gazze için destek pankartı açıldı
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İngiltere Premier Lig'de oynanan Liverpool-Everton maçında, Liverpool taraftarları Gazze'ye destek için pankart açtı. "Tanrı için Gazze'yi koruyun" yazılı pankartın yanı sıra Filistin bayrakları da tribünlerde yer aldı.
İngiltere Premier Lig'de derbide karşı karşıya gelen Liverpool ile Everton maçında, Liverpool taraftarları Gazze için pankart açtı.
GAZZE'YE DESTEK VERDİLER
Tribünler, İsrail- Filistin savaşıyla sarsılan Gazze'ye destek mesajlarıyla dolup taştı. Aynı zamanda stadyumda Filistin bayraklarının da taraftarlarca sallandığı gözlerden kaçmadı.
"TANRI İÇİN GAZZE'Yİ KORUYUN"
Liverpool taraftarları, tribünde Filistin bayrakları açarken bir de pankart açtılar. Açılan pankartta, "Tanrı için Gazze'yi koruyun" notu yer alıyordu.
Kaynak: Haberler.com / Spor