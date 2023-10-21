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İngilizler de tepkisini koydu! Liverpool-Everton derbisinde Gazze için destek pankartı açıldı

İngiltere Premier Lig'de oynanan Liverpool-Everton maçında, Liverpool taraftarları Gazze'ye destek için pankart açtı. "Tanrı için Gazze'yi koruyun" yazılı pankartın yanı sıra Filistin bayrakları da tribünlerde yer aldı.