Haberler

İngilizler de tepkisini koydu! Liverpool-Everton derbisinde Gazze için destek pankartı açıldı

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'de oynanan Liverpool-Everton maçında, Liverpool taraftarları Gazze'ye destek için pankart açtı. "Tanrı için Gazze'yi koruyun" yazılı pankartın yanı sıra Filistin bayrakları da tribünlerde yer aldı.

İngiltere Premier Lig'de derbide karşı karşıya gelen Liverpool ile Everton maçında, Liverpool taraftarları Gazze için pankart açtı.

GAZZE'YE DESTEK VERDİLER

Tribünler, İsrail- Filistin savaşıyla sarsılan Gazze'ye destek mesajlarıyla dolup taştı. Aynı zamanda stadyumda Filistin bayraklarının da taraftarlarca sallandığı gözlerden kaçmadı.

İngilizler de tepkisini koydu! Liverpool-Everton derbisinde Gazze için destek pankartı açıldı

"TANRI İÇİN GAZZE'Yİ KORUYUN"

Liverpool taraftarları, tribünde Filistin bayrakları açarken bir de pankart açtılar. Açılan pankartta, "Tanrı için Gazze'yi koruyun" notu yer alıyordu.

İngilizler de tepkisini koydu! Liverpool-Everton derbisinde Gazze için destek pankartı açıldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Liverpool Filistin İsrail Gazze Spor Haberler

title