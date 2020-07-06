Sahildeki köpük partisinde koronavirüs unutuldu (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sahildeki köpük partisinde koronavirüs unutuldu (3)

SERBEST BIRAKILDILARBursa'da Kumsaz sahilindeki köpük partisine yönelik olarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Sahildeki köpük partisinde koronavirüs unutuldu (3)
06.07.2020 20:49 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:53

SERBEST BIRAKILDILAR

Bursa'da Kumsaz sahilindeki köpük partisine yönelik olarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sahilde makine ile köpük sıkıldığı, etrafta bulunanların da, bölgeye akın edip sosyal mesafeyi yok saydığı görüntüler sonrasında, F.K., S.Ş. ve H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında makineleri denediklerini, o esnada vatandaşların toplandığını dile getiren kişilerden F.K. ve S.Ş. ile ilgili adli ve idari işlem, H.A.'ya ise adli işlem yapıldı. Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçundan hakim karşısına çıkarılan 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), -


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü Haber
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi Haber
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak Haber
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi Haber
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir Haber
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu Haber
Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu
Kavurucu sıcaklara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek
Kavurucu sıcaklara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor
Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı
NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
Şifresiz yayınlanan Southampton-Manchester City maçını 5,7 milyon kişi izledi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 394 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 394 liradan işlem görüyor
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Yaşar Güler Esra Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Hülya Avşar Demet Özdemir Bergüzar Korel
Spor Ali Koç İrfan Buz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sahildeki köpük partisinde koronavirüs unutuldu (3) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 20:58:33. #1.14#
title