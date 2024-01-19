Gemlik'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Çift Tutuklandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Gamze Özay (39) ile Samet Özay (47) tutuklandı. Çiftin evlerinde ve Gamze Özay'ın üzerinde yapılan aramada iç çamaşırına gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Balıkpazarı Mahallesi Yedievler Sokaktaki bir eve operasyon düzenlendi. Gamze Özay ile Samet Özay gözaltına alınırken, evde yapılan aramada, yaklaşık 1 kilo bonzai maddesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan Gamze Özay'ın, uyuşturucu maddelerin bir kısmını ise iç çamaşırına sakladığı öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.